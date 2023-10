2 mijë forca për sigurinë e Samitit të Procesit të Berlinit

Shpërndaje







15:36 14/10/2023

Perimetër sigurie dhe ndalim qarkullimi në disa akse

1604 punonjës të Policisë së Shtetit dhe 400 punonjës të Gardës së Republikës do të jenë në terren të hënën e 16 Tetorit, kur në Tiranë do të mbahet Samiti i Procesit të Berlinit.

Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Sokol Bizhga dhe kreu i Gardës së Republikës, Gramoz Sako kanë bërë me dije masat e ndërmarra për mbarëvajtjen e këtij aktiviteti ndërkombëtar.

Për të grantuar mbarvajtjen e këtij samiti, policia ka përcaktuar perimetrin e sigurisë së këtij eventi, rrugët e të cilës do të jenë të bllokuara prej orës 20:00 të mbrëmjes së të dielës deri në 20:00 të mbrëmjes së të hënës.

Gjatë kësaj kohe edhe bizneset private do të jenë të mbyllura.

“Do të ndalet parkimi, qarkullimi i automjeteve dhe i qytetarëve, por do të lejohet qarkullimi i qytetarëve që janë rezidentë brenda këtij perimetri sigurie”.

Kufizim të lëvizjes do të ketë dhe në akset ku do të kalojnë delegacionet pjesmarrëse në Samit. Bllokimi i tyre do të kryehet në dy fasha orare gjatë ditës së hënë.

“Rinas – Mbikalimi i Kasharit – autostrada “Durrës – Tiranë” – ish-sheshi “Shqiponja” – Unaza e Tiranës – rrethrrotullimi i Saukut – rrethrrotullimi pranë Akademisë së Sigurisë – Pallati i Brigadave – rrethrrotullimi i qytetit “Studenti”, deri tek kryqëzimi me bulevardin “Bajram Curri”; •Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nga kryqëzimi me bulevardin “Zhan D’Ark” deri te sheshi “Nënë Tereza”; E gjithë rruga “Papa Gjon Pali II”; Rruga “Ismail Qemali”

Për të lehtësuar mbarëvajtjen e këtij aktiviteti, Policia e Shtetit bën apel ndaj qytetarëve të reduktojnë sa më shumë lëvizjet me automjete, dhe në akset ku do të ketë kufizime.

Tv Klan