Udhëtimet përmes ajrit e kanë vazhduar trajektoren pozitive edhe për vitin 2025.

Sipas INSTAT rreth 2 milionë pasagjerë kanë udhëtuar me linja ajrore përgjatë periudhës Janar-Mars.

Në krahasim me po të njëjtën periudhë vjet ka një rritje me 9%. Ndonëse pozitive, vërehet një ngadalësim, pasi rritja me bazë vjetore vjet ishte me 64%.

Nga ana tjetër më pak qyetatarë po zgjedhin të lëvizin me transport detar. Në tre mujorin e parë të këtij viti numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar nëpërmjet porteve detare në vend është 133.503 persona. Në krahasim me Janar-Marsin e vjetshëm ka një rënie me gati 2%

Fluksin më të lartë të hyrje-daljeve e regjistron Porti i Durrësit ku kanë udhëtuar 81% e pasagjerëve, ndjekur nga porti i Vlorës me 10,9 % dhe më pas ai i Sarandës me 8,0 %.

Të gjitha portet kanë pasur më shumë udhëtare në dalje sesa kanë hyrë.

