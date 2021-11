“2 muaj më parë ishim në greminë”, Berisha: Foltorja e ngriti PD në nivelet e zgjedhjeve të 25 Prillit

17:50 21/11/2021

Ish-Kryeministri Sali Berisha thotë se Partia Demokratike ishte në greminë pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme të 25 Prillit.

Në takimin me gratë e Lidhjes Demokratike të Gruas, Berisha u shpreh se pas nisjes së Foltores, PD-ja nisi ringritjen dhe aktualisht, sipas ish-Kryeministrit që bazohet në sondazhet e tij, është rritur në nivelin e ditës së zgjedhjeve.

Sali Berisha deklaroi se shumë shpejt Partia Demokratike do të përballet me qeverinë e Edi Ramës.

“Dy muaj më parë të gjithë së bashku ishim në një greminë. Pasi humbëm në mënyrë të pamerituar zgjedhjet dhe njeriu që premtoi se tani beteja fillon kreu një akt epik pabesie, të pashembullt në historinë 30-vjeçare të pluralizmit shqiptar dhe i dha një shtytje rrokullisjes së pamerituar të forcës sonë politike. 2 muaj më parë ne po rrokulliseshim. Sot ne po ngjitemi në nivelet e 25 Prillit sipas polleve më të gjera dhe kjo ngjitje është marshim i vërtetë.

Janë ritmet më të shpejta të ngjitjes së një force politike dhe është garanci e madhe se ne së shpejti do përballemi me atë qeveri e cila qëndron në themele të votës së grabitur të shqiptarëve, të votës së grabitur me sistemin e patronazhistëve, të votës së grabitur me shndërrimin e PS në parti shtet, të votës së grabitur me përdorimin e qindra milionë Euro në kundërshtim me cdo ligj kobëtar dhe ndërkombëtar nga buxheti i shtetit për të blerë vota”, deklaroi ish-Kryeministri Sali Berisha. /tvklan.al