2 orë ndjekje me shpejtësi të lartë si nëpër filma: Autori i provon të gjitha për t’i shpëtuar policisë

23:27 08/07/2022

Një ndjekje me shpejtësi të lartë që zgjati gati 2 orë nëpër rrugët e Charlotte, përfundoi në një përplasje të dhunshme pasditen e së mërkurës në jug të qytetit amerikan.

Sipas Departamentit të Policisë Charlotte-Mecklenburg, ata morën një njoftim për vjedhjen e një makine Jeep. Kur policia gjeti të dyshuarin, nisi ndjekja. Grabitësi vodhi edhe 3 makina të tjera gjatë kohës që policia i ishte vënë nga pas. Njërën prej automjeteve e mori pasi e përplasi në Ballantyne.

I dyshuari, ashtu siç mund të shihet edhe në pamje, gjatë gjithë kësaj kohe i dha makinave në mënyrë tepër të rrezikshme.

Aventura përfundoi kur u përplas kokë më kohë në një kryqëzim. Përveç të arrestuarit, nga ngjarja mbeti i lënduar edhe një tjetër person./tvklan.al

On Wednesday, a man led police on a two-hour high-speed chase around Charlotte, North Carolina. The man crashed into at least two other drivers and stole four additional vehicles during the chase. pic.twitter.com/qLnrB5Nzuq