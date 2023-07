2 studentët spiunë i vunë fletërrufe gjatë diktaturës, Rudolf Marku: Pas komunizmit patën poste të rëndësishme

23:10 05/07/2023

Shkrimtari Rudolf Marku ishte i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Opinion” ku flitej për fletërrufetë në komunizëm. Vetë Marku tregoi historitë e tij me fletërrufetë. Ai u shpreh se ato u vendosën nga studentë, spiunë të asaj kohe, por që pas komunizmit mbajtën poste shumë të larta. Sipas Markut, ironia është që të gjithë ata persona që i vendosën fletërrufe pas rënies së komunizmit u bënë antikomunistë.

“Unë kam qenë student. Kisha filluar të botoja dhe kisha qejf si gjithë të rinjtë e asaj kohe me u veshur duke imituar pak veshjen e Perëndimit, duke imituar Beatles-at, siç ishte kultura e viteve ’70 dhe befas vihet një fletërrufe që Rudolf Marku ka prirje liberale, borgjeze, shprehja e famshme “ka lakra në kokë”. “Lakra në kokë” ishte një ‘slang’ për pikëpamje borgjeze. E vendosën disa persona, disa studentë që ishin spiunë dhe që në fillim kishin shfaqur atë prirje për të qenë sekretarë rinie. Ishin zakonisht sekretarë rinie, kështu, vigjilenta. Nuk po jap emra, por njeri prej tyre ka qenë njeri shumë i rëndësishëm deri në vitet e fundit, gjatë kohës së komunizmit ka qenë edhe sekretar personal për kulturën i Ramiz Alisë. Kurse një tjetër ka qenë me një post që po ta them zbulohet personi. Një post shumë të lartë. Ironia më e lartë është që të gjithë janë konvertuar në antikomunistë”, tha Marku.

E kësaj fletërrufeje, Marku tha se i ktheu përgjigje. Por menjëherë pas kësaj erdhi një tjetër, e vendosur nga një oficer policie. Edhe këtu, ironia nuk mungon sërish.

“Që më fal do reflektoj, po do korrigjohem. Pastaj në fletërrufenë e dytë erdhi më vonë. E dyta ishte që kur unë kisha miqësi me Bashkim Shehun dhe pasi ndodh historia del një fletërrufe që Rudolf Marku dihet që ka qenë shok me Bashkim Shehun. Partia na hapi sytë që Bashkim Shehu dhe familja Shehu janë armiq, janë poliagjentë dhe kësisoj edhe Rudolf Marku është agjent. Ishte një oficer policie me mbiemrin Kapllani dhe ironia e Shqipërisë është që i biri tij në 1990 është i pari që mori bursë për t’u bërë avokat me grupin e njerëzve që kanë biografi të keqe dhe ky aktualisht, i biri i tij, është prokuror”, tha Marku./tvklan.al