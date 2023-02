2 të arrestuar për atentatin e parandaluar në Elbasan, një prej tyre kunati i Erion Alibejt

10:42 20/02/2023

Dy persona mësohet se janë ndaluar nga policia për atentatin e parandaluar në Elbasan. Sipas gazetarit Fatos Salliu, ata janë Arsen Preçi dhe Arben Spahiu. Spahiu rezulton se është kunati i Erion Alibejt.

Me makinën “BMW X6” pa targa dyshohet se mbrëmjen e të shtunës do të kryhej një atentat me armë zjarri në Elbasan. Policia tha zyrtarisht një ditë më parë se në makinën e cila ishte fshehur në një magazinë, kishte gjetur 3 armë zjarri kallashnikovë, dy në sediljen e pasme dhe një në bagazh.

Gjithashtu në mjet u gjetën dhe 2 bidona me benzinë, që dyshohet se do të përdoreshin për djegien e makinës së krimit pas ngjarjes. Ndërkohë, gjatë kontrolleve pranë vendit ku ishte lënë makina, në një çantë marsup u gjet edhe një pistoletë.

Policia e Elbasanit bëri me dije se bazuar në disa informacione në rrugë operative, kishte rënë në dijeni se po përgatitej një ngjarje kriminale, duke shtuar patrullimet gjatë mbrëmjes në qytet. Si rezultat i këtyre patrullimeve, tha Policia, autorët që dyshohet të kenë qenë të paktën 3 persona, janë tërhequr nga plani i tyre, duke fshehur makinën në lagjen “Emin Matraxhiu”, ose ndryshe në zonën e njohur si ish-Konservimi.

Në Drejtorinë e Elbasanit u shoqëruan disa persona të cilët u morën në pyetje, teksa grupi i hetimit po gjurmon të gjitha kamerat e sigurisë në zonë, në mënyrë që të siguroj pamje të personave që kanë lënë makinën.

Mjeti u gjet në lagjen ku ka banesën një personazh i njohur i botës së krimit në Elbasan, Erion Alibej. Ky i fundit, ndodhet i arrestuar me vendim të Gjykatës së Posaçme dhe po hetohet nga SPAK për vrasjen e Regis Runajt dhe Emiljano Ramazanit. Megjithatë Policia ka disa pista të cilat po i verifikon dhe ende nuk konfirmon zyrtarisht se kush ka qenë objektiv i këtij atentati të parandaluar./tvklan.al