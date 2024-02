“2 të dënuar në 41 bis në Shqipëri”, Drejtori i Burgjeve tregon detaje nga kushtet e këtij regjimi

Shpërndaje







23:21 08/02/2024

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija, thotë se aktualisht vetëm 2 persona ndodhen në regjimin 41 bis dhe janë disa të tjerë të cilët janë në proces vlerësimi nga SPAK.

Gjatë intervistës me gazetarin Blendi Fevziu për emisionin Opinion nga burgu i Peqinit, Abrija ka dhënë më shumë detaje lidhur me kushtet në të cilat vuajnë dënimin personat të cilët ndodhen në regjimin e posaçëm 41 bis.

Abrija u shpreh se personat që janë në regjimin 41 bis kanë mundësinë që vetëm njëherë në muaj të kenë takim me familjen e tyre si dhe të zhvillojnë një telefonatë 30 minuta.

Blendi Fevziu: Sa veta kemi ne në regjimin 41 bis?

Admir Abrija: Vetëm 2, ndërkohë që kemi disa të dënuar të tjerë në proces vlerësimi nga SPAK.

Blendi Fevziu: Sa kohë rinë në 41 bis?

Admir Abrija: 1 vit, por mund të përsëritet nëse ne identifikojmë se ata kanë lidhje me grupe kriminale.

Blendi Fevziu: Në 41 bis je komplet i izoluar?

Admir Abrija: Po. Në dhomë je vetëm, ushqimi të ofrohet nga një guzhinier i cili nuk komunikon me ty, por vetëm të le ushqimin aty dhe ikën kurse gardianët të marrin dhe të shoqërojnë nga dera e dhomës ku je në derën e boksit të ajrimit që është një boks i ngushtë diku 3 me 5 metër dhe është i mbuluar me një zgarë hekuri dhe është e përforcuar me një zgarë tjetër hekuri.

Blendi Fevziu:Gjithë pjesën tjetër është i izoluar, po televizor ka?

Admir Abrija: Kemi mundësuar instalimin e një televizori vetëm kanale që janë me pjesën social kulturore, 6 orë në ditë. Qelia është diku tre me katër dhe ka banjon brenda.

Blendi Fevziu:Prej një viti është totalisht i izoluar, po familjen sa herë e takon?

Admir Abrija: Familjen e takon njëher në muaj. Ka të drejtën e një telefonate 30 minuta njëherë në muaj.

Blendi Fevziu:Nuk ka kontakt as me gardianët?

Admir Abrija: As me gardianët, vjen guzhinieri edhe e lë ushqimin aty.

Blendi Fevziu: Po kur del për ajrosje?

Admir Abrija: E marrin dy punonjësit e policisë që janë në sektor, janë vetëm aty dhe hapin derën dhe direkt në derën përballë kalon në bokset e ajrimit. Është një boks diku 3 me 5 metër me zgarë hekuri sipër.

Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Admir Abrija jep detaje edhe lidhur me kriteret dhe procesin që duhet ndjekur për të çuar një të dënuar në regjimin e posaçëm 41 bis.

Blendi Fevziu: Mbi çfarë kriteri e vendos ministria atë që duhet të hyjë në 41 bis?

Admir Abrija: E para duhet të plotësojë elementë të veprës penale, pra që duhet të jetë subjekt i ligjit antimafia. E dyta duhet të identifikohet nga drejtoria e burgjeve rrezikun potencial që ai i dënuar mund të ketë. Në bazë të nivelit të rrezikshmërisë, ky relacion i çohet SPAK dhe më pas prokurorët e posaçëm vendosin nëse ja propozojnë ministrit të Drejtësisë vendosjen në 41 bis apo jo. Pastaj ministri i drejtësisë i Drejtohet institucioneve të tjera./tvklan.al