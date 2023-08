2 të plagosur në Lezhë, policia: Në kërkim autorët

23:01 24/08/2023

Policia ka dalë me një njoftim zyrtar për konfliktin me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e sotme te “Rana e Hedhun” në Shëngjin. Mësohet se dy të rinjtë janë plagosur lehtë në këmbë dhe ndodhen në spital, ndërsa blutë janë vënë në kërkim të tre autorëve.

Këta të fundit janë identifikuar dhe policia paraprakisht ka bërë me dije vetëm inicialet e tyre, përkatësisht: shtetasit B. C, F. C. dhe K. C.

Më herët gazetarja Glidona Daci bëri me dije se të plagosurit janë 28-vjeçari Albert Gjinaj dhe 30-vjeçari Gentian Nikolli.

Shëngjin, Lezhë

Informacion paraprak

Rreth orës 22:00, në Shëngjin, në një lokal në vendin e quajtur “Rana e Hedhun” dyshohet se gjatë një konflikti të çastit, janë plagosur me armë zjarri lehtë në këmbë shtetasit A.Gj, 28 vjeç banues në Tiranë dhe G.N. 30 vjeç, banues në Thumanë, të cilët ndodhen në spital për ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe si rezultat i veprimeve të shpejta kanë bërë të mundur identifikimin e autorëve, konkretisht shtetasit B. C., F. C. dhe K. C., dhe vijon kontrolli i zonës për kapjen e tyre.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit./tvklan.al