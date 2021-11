20 vite film të “Harry Potter”, pas dy dekadash, i pari është ende një kult

23:00 17/11/2021

Ideja e Harry Potter lindi gjatë një udhëtimi me tren. Një grua e re shikon nga dritarja një lopë, mes kullotave të gjelbra të Britanisë së Madhe. ”Prej aty nis një fantazi e lirë për një fëmijë që i mbijetoi humbjes së prindërve të tij, si i porsalindur dhe më pas i destinuar të bëhej një nga magjistarët më të famshëm në botë. Shumë botues qeshën me J.K. Roëling, e cila vetëm në vitin 1997 pa dritën jeshile nëpër librari”, shkruan “Vanity Fair Italy”.

”Harry Potter and the Philosopher’s Stone” bëhet një fenomen kaq global saqë saga ka arritur në 500 milionë kopje të shitura në 80 gjuh dhe disa vite më vonë, pikërisht më 17 nëntor të 20 viteve më parë u shfaq në kinema. Pse, pas dy dekadash, filmi i parë është ende një kult. Nga ana tjetër, pasuan shtatë të tjerë, me pesë kapituj në pritje. Ai ka një lloj modeli flokësh dhe syze të rrumbullakëta qesharake, ndërkohë që është djali më popullor në klasë.

Zgjedhja e skenave nga romani ku përqendrohet përshtatja filmike tregon qartë gjithë humanitetin e metaforës së fantazisë.

