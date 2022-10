20 vodka për ditëlindje, Berlusconit “i shpëton goja”, tregon dhuratën që mori nga Putini

23:35 18/10/2022

Thuhet se Silvio Berlusconi ka pranuar që ka marrë si dhuratë ditëlindje 20 shishe vodka nga Vladimir Putin, pas “rivendosjes së marrëdhënieve”, mes tyre. Berlusconi u bë 86 vjeç më 29 Shtator, 4 ditë pasi koalicioni ku përfshihej partia e tij Forza Italia fitoi zgjedhjet e përgjithshme.

Sipas The Guardian, ish-kryeministri i cili ka qeverisur tre herë Italinë dhe mik i vjetër i Putinit ka thënë në një takim me parlamentarët e Forza Italia në Romë se dërgesa e vodkës shoqërohej edhe nga “një letër shumë e ëmbël”.

Forza Italia ka mohuar që një koment i tillë të jetë bërë nga Berlusconi, por një audio e publikuar nga agjencia e lajmeve “La Presse” duket tregon të kundërtën. Në audion e publikuar nga “La Presse”, Berlusconi tha se ia ktheu gjestin Putinit duke i dërguar shishe verë Lambrusco.

“Ministrat rusë kanë thënë në disa raste se ne jemi në luftë me ta, sepse po i ofrojmë armë dhe financim Ukrainës. Unë personalisht nuk mund të jap mendimin tim, sepse nëse i thuhet shtypit do ishte katastrofë por jam shumë, shumë, shumë i shqetësuar. Unë i rivendosa pak marrëdhëniet me presidentin Putin. E njihja si një person paqësor dhe të arsyeshëm”, flitet se ka thënë Berlusconi.

Berlusconi e ka dënuar publikisht luftën, por vetëm disa ditë para zgjedhjeve ai tha në një emision televiziv italian se Putini ishte shtyrë për të pushtuar Ukrainën nga populli rus dhe nga ministrat që dëshironin që administrata e Volodymyr Zelensky të zëvendësohej me “njerëz të mirë”.

“Putini u shty nga popullsia ruse, nga partia e tij dhe nga ministrat e tij për ndërmarrë këtë operacion special. Trupat duhej të hynin, të arrinin në Kiev brenda një jave, të zëvendësonin qeverinë e Zelensky me njerëz të denjë dhe më pas të largoheshin, por gjetën rezistencë, e cila më pas u ushqye nga armë të të gjitha llojeve të ardhura nga perëndimi“, tha Berlusconi për Porta a Porta.

Forza Italia është një partner i vogël në një koalicion të udhëhequr nga Vëllezërit e Italisë së Giorgia Melonit, një parti me rrënjë neofashiste dhe Liga e ekstremit të djathtë të Matteo Salvinit. Për shkak të betimit në qeveri javën e ardhshme, koalicioni është zotuar të vazhdojë mbështetjen e Italisë për Ukrainën dhe sanksionet e BE-së kundër Rusisë për pushtimin./tvklan.al