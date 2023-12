“200 mijë euro për kokën e Arben Lleshit”

15:32 19/12/2023

Drejtori i burgut: Mjacaj e mbante armën tek kutia e qumështit

“200 mijë euro për të vrarë Arben Lleshin në burg”. Kjo është shuma që iu ofrua para disa kohësh shokut të tij të qelisë, Indrit Shaqes, që mbeti i plagosur nga Sokol Mjacaj pasditen e së premtes në burgun e Peqinit kur ai qëlloi për vdekje Lleshin. Në deklaratën e dhënë përpara hetuesve, Shaqja tregon se personat që interesoheshin për vrasjen e Lleshit, ia kishin dërguar ofertën përmes një letre.

“Gjatë kohës që kam qenë në burg dy herë në sportelin e derës së dhomës kam gjetur dy letra të shkruara me shkrim dore, një rreth 4 vjet më parë dhe tjetrën rreth një viti e gjysmë më parë. Në to shkruhej se do të paguajmë 200 mijë euro, do të sigurojmë dhe helmin që të kryesh vdekjen e atij Arben Lleshit. Nëse isha dakord në të dyja rastet më është thënë të kthej përgjigje po me letër”.

Krahas Indrit Shaqes në dosjen hetimore të cilën Tv Klan disponon, janë dhe deklarimet e stafit të burgut. Mes tyre drejtori i komanduar, Kamber Hoxha i vënë nën akuzë për “shpërdorim detyre”, ka treguar se Sokol Mjacaj i kishte treguar pas krimit se si e futi pistoletën në burg.

“Unë kam komunikuar me Sokolin për rreth një orë e gjysmë. Në komunikim ishte shumë i qetë. Me tha se armën e kam futur para një muaji dhe e kam mbajtur të fshehur në kutinë e qumështit. E bëra këtë kur mora lajmin nga mediat që u futa në 41-Bis. Nuk mund ta sqaroj se si ka ndodhur, pasi kontrolli është kryer, por mund të këtë pasur neglizhencë në ndonjë moment”.

Ndër të tjera Kamber Hoxha tregon se Mjacaj nuk zhvillonte shpesh takime në burg. Sipas tij gjatë 2023 ai kishte kryer vetëm 5 takime, 1 me të vëllain dhe 4 të tjera me një vajzë, e cila prezantohej si kushërira e tij. Deklarimet po verifikohen nga ana e prokurorisë, e cila po kryen hetime për vrasje të porositur. Këtë të martë, nën masa të rrepta sigurie siç mund ta shihni dhe nga pamjet kanë dalë për masë, Sokol Mjacaj dhe 12 zyrtarët e policisë të akuzuar për shpërdorim të detyrës për të cilët është kërkuar “arrest me burg”.

