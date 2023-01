2022 në diktatin e Kupës së Botës

Shpërndaje







23:24 04/01/2023

Argjentina triumfatore në turneun numër 22-të në histori

Kupa e Botës ishte turneu më i rëndësishëm i vitit 2022 në futboll. Edicioni i 22-të u mbajt në Katar. Për herë të pare, ky kompeticion u mbajt në Lindjen e Mesme, teksa si asnjëherë më parë u zhvillua në muajt e dimrit. Ai u mbajt në një periudhë kohore prej 29 ditësh me sfidat që u luajtën në 8 stadiume të ndërtuara nga themelet në pesë qytete të ndryshme. 64 sfidat e zhvilluara mes Nëntorit dhe Dhjetorit prodhuan fitues Argjentinën, për t’u kurorëzuar për herë të tretë Kampione Bote në histori.



Katari ishte epiqendra e futbollit botëror në këtë vit 2022. Shteti nga Lindja e Mesme organizoi në mënyrë perfekte Kupën e Botës së 22-të në histori. Pavarësisht ‘tymnajës’ së krijuar për shkak të ‘mendjes së mbyllur’, shteti tërësisht mysliman dha leksione se ishte ideali për të pritur turneun madhor të futbollit, që përpos ngjitjes në Olimp të Argjentinës, theu shumë tabu. Për herë të parë në histori, ky kompeticion u luajt në muajt e dimrit, duke hapur një kapitull të ri në organizimin e Kupës së Botës. Edhe pse gjatë muajve Nëntor dhe Dhjetor, 64 sfidat u luajtën në temperatura jo shumë ideale për një sfidë futbolli, mes 25 dhe 35 gradë celsius. 32 kombëtare morën pjesë në turneun që nisi më 19 Nëntor, e ku shumë ishin pretendente për t’u shpallur kampion të botës, kjo falë organikës së pasur prej 26 futbollistësh të grumbulluar.

“Samba Braziliane” kërkonte titullin numër 6 në histori, ‘tiki-taka’ e Spanjës besonte shumë te talenti i të rinjve si Gavi e Pedri, Portugalia shpresonte që t’i bënte dhuratën e radhës Cristiano Ronaldos, në botërorin që mund të këtë rezultuar edhe i fundit për të, Gjermania të mbyllte me sukses ciklin e Thomas Muller dhe Manuel Neuer në kombëtare, Holanda e mbushur me “tulipanë” të shkruajë historinë, ashtu si edhe Belgjika, që pas turneut solli edhe pensionimin nga futbolli ndërkombëtar të një ylli si Eden Hazard, Anglia e “Tre Luanëve”, Kane, Bellingham e Sterling të mos përsëris dështimin në Europian dhe të ngjitet në majën e futbollit Botëror, Argjentina të shndërrojë në legjendë një futbollist si Lionel Messi dhe Franca të mbroj titullin kampion të fituar 4 vite më parë në Rusi.

Pikërisht, dy kombëtaret ishin edhe ato që i shkuan deri në fund kompeticionit emocionues, magjik, me gola, raste dhe sa shumë surpriza.

Por si arritën Argjentina dhe Franca që të prekin finale e madhe?

Rrugëtimi ka qënë i ndryshëm për të dy kombëtaret, që dueluan deri në fund për t’u ngjitur në majën e futbollit botëror për të paktën 4 vitet e ardhshme.

Argjentina e nisi në mënyrën më të keqe të mundshme eksperiencën në Kupën e Botës. Kombëtarja amerikano-latine debutoi me një humbje turpëruese kundër Arabisë Saudite. Pavarësisht se gjetën të parët golin, me autor kapitenin dhe ikonën e saj, Lionel Messi, Argjentina u përmbys 2-1 kundër ansamblit të Herve Renard, që ndali kështu serinë e rezultateve pa humbje të Argjentinës. Deri atëherë, ‘albicelestët’ nuk pësonin disfatë prej 36 ndeshjeve radhazi. Një fitore që ndezi entuziasmin në popullin arab, me Mbretin e Arabisë Saudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud që shpalli ditë pushimi për gjithë popullin. Edhe lojtarëve e stafit iu premtua një dhuratë speciale, një automjet Rolls Royce Phatom, me vlerë 6 milionë dollarë, por që me përfundimin e ëndrrës Botërore, gjithçka u përgënjeshtrua. Por reagimi i Argjentinës së Lionel Scaloni ishte i beftë. Të frymëzuar nga Lionel Messi, kombëtarja amerikano-latine mposhti pastër 2-0 Meksikën për të prerë një gjysmë bilete për në turin tjetër. Një fitore që hapi totalisht llogaritë e grupit C, për herë të dytë radhazi ai që nxjerr kampionin e ri të Botës.

Edhe raundi i tretë në grup nxori triumfator Argjentinën, në një duel tepër të diskutuar përballë Polonisë. Europianët luajtën deri në sekondat e fundit kualifikimin, pasi gjithçka varej edhe nga dueli tjetër mes Meksikës dhe Arabisë Saudite, me polakët që vijuan më tej pasi kishin nxjerr një herë më pak topin se meksikanët nga fundi i rrjetës.

Në turin me eliminim direkt, Argjentina u përplas me Australinë, një kundërshtar që doli nga grupi E, pjesë e së cilës ishte Franca. Kampionët e Botës “thyen” mallkimin e sezoneve të fundit dhe kaluan përtej grupeve të Kupës së Botës, madje duke mrekulluar në fushën e lojës edhe pavarësisht mungesave që kishte në radhët e saj. Tekniku Deschamps vuajti shumë për shkak të gjendjes fizike të futbollistëve, me “gjelat” që ishin të milituar në organikë. Paul Pogba dhe Ngolo Kante nuk udhëtuan aspak drejt Katarit, teksa Benzema mbërriti në Doha, por në fund, fiziku e tradhëtoi, duke u larguar shumë shpejt nga grumbullimi. Por në fushë, Franca ishte totalisht ndryshe.

“Gjelat” treguan forcën që në debutim, ndaj Australisë. Giroud ishte udhëheqësi i skuadrës së Deshamp me një dygolësh, teksa spektaklin ia shtuan edhe golat e Rabiot dhe Mbappe. Një 3 pikësh që u shoqërua edhe me fitoren në duelin e radhës, këtë herë ndaj Danimarkës, kundër të cilëve prishi edhe trendin e rezultateve negative në duelet e fundit. Mbappe shpërtheu dhe ishte autori i të dy golave, duke zhvlerësuar atë realizim të Kristjansen, që nuk ndihmoi për t’i shkëputur të paktën një pikë ekipit që deri atëherë ishin në fuqi, kampione Bote.

Franca shkruajti edhe një faqe të re në histori, pasi prishi mallkimin e eliminimit të kampionëve të Botës që në fazën e grupeve. Humbja ndaj Tunizisë i mjaftoi Francës për t’i dhënë minuta rezervave të luksit dhe për të shtuar urinë e lojtarëve “BIG”. Raundi i 1/8-ave prodhoi përballje tepër interesante, duke sjellë edhe eliminimin e tretë të madh.

Pasi lanë jashtë Gjermaninë për shkak të matematikës, Spanjës i erdh radha për të marrë avionin drejt Madridit pasi u përball me “hirushen” e turneut të Katarit, Marokun. Nga ana e saj, afrikanët ndërprenë në mes ëndrrën e Belgjikës për t’u ngjitur në majën më të lartë të futbollit botëror.

Fituesit e Grupit A, Holanda shënuan gola përmes Memphis Depay , Daley Blind dhe Denzel Dumfries ndërsa mposhtën Shtetet e Bashkuara 3–1, me Haji Wright që shënoi për Shtetet e Bashkuara. Messi shënoi të tretin e tij në turne së bashku me Julián Álvarez për t’i dhënë Argjentinës një epërsi me dy gola ndaj Australisë, që nuk arriti të shmangë eliminimin edhe pse arriti të gjejë golin, falë një autogoli të Enzo Fernández. Goli i Olivier Giroud dhe dopieta e Mbappé i mundësoi Francës të kishte një fitore 3-1 ndaj Polonisë.

Robert Lewandowski i mjaftoi për lënë gjurmën e tij në këtë Kupë Bote, pasi shënoi për herë të parë në karrierë në turneun më madhor futbollistik.

Anglia mundi Senegalin me shifrat e pastra 3-0, me gola të shënuar nga Henderson, Kane dhe Bukayo Saka për të siguruar kalimin në çerekfinalet e Kupës së Botës dhe shpresuar te një performancë më e mirë nga Europiani i një viti më parë, ku u mposht vetëm në finalen e madhe nga Italia.

Japonia e kulturës u mposht vetëm 11 metërshave nga Kroacia, e mësuar tashmë të luajt për 120 minuta dhe të jetë e saktë nga ruleta ruse, falë edhe cilësive të portierit të Dinamos së Zagrebit, Livakoviç.

‘Uragani’ Brazil u zgjua atëherë kur duhej. Katër gola brenda pjesës së parë për të hequr qafe një rival si Koreja e Jugut, që gjithsesi u mundua për të arritur një rezultat pozitiv, por goli i Paik Seung Hoe shmangu vetëm shifrën 0.

Ndeshja midis Marokut dhe Spanjës përfundoi si barazim pa gola pas 90 minutash, duke e dërguar ndeshjen në kohën shtesë. Asnjëra skuadër nuk mundi të shënonte gol, ndërsa në penallti arabët ishin më të saktë duke shkaktuar kështu surprizën e radhës në Kupën e Botës.

Një hat-trick nga Gonçalo Ramos e çoi Portugalinë në qiellin e gjashtë kundër Zvicrës. Në mesin e gjithë tymnajës me Cristiano Ronaldon, luzitanët arritën të shkatërronin me shifrat tenistike, 6–1 Zvicrën për të vijuar kështu rrugën drejt çerekfinaleve.

Një dominim totalisht i 5 herë kampionëve të Botës që hodhën kështu totalisht kandidaturën për titullin kampion. Por, llogaritë e Tite në stol dhe Neymar me shokë në fushën e lojës nuk ishin bërë siç duhet. Ekspertja e kohëve shtesë, Kroacia rezultoi një kockë e fortë për amerikano-latinët. Koha e rregullt por as shtesat nuk prodhuan fitues, pavarësisht se u shënuan dy gola. Me ndeshjen e barabartë, një penallti vendosi ndeshjen, me Kroacinë që vijoi më tej pas gabimit amatoresk të kapitenit Marquinhos.

Holanda për pak sa nuk bëri surprizën, teksa bëri me zemër popullin argjentinas. Në çerekfinale, “tulipanët” u vyshkën për pak momente, duke pësuar shumë shpejt dy gola. Por heroi holandez qëndronte në stol.

Weghorst u aktivizua me synimin për të shmangur eliminimin, e në fakt, ia doli deri diku. Dy gola bënë që sulmuesi ta dërgonte sfidën në shtesa, aty ku rezultati 2-2 nuk ndryshoi.

Edhe këtë herë duhej llotaria ruse e penalltive për të përcaktuar skuadrën që kalon në gjysmëfinale. Fati zgjodhi Argjentinën, pasi goditja e Van Dijk dhe Berghuis nuk ishin të sakta, për t’i dhuruar kështu biletën për në raundin tjetër kampionëve në tentativë të Botës.

Prishja e marrëveshjes me Manchester United shkaktoi dhimbjen e parë për Cristiano Ronaldon. Luzitani jo vetëm humbi pozitat te anglezët, por edhe në kombëtare, me trajnerin Santos që e la në stol në dështimin ndaj Marokut. Një vendim që dhembi jo pak, duke i hapur udhë një disfate me pasoja katastrofale. Humbja 1-0 solli lot dhe nervozizëm për Ronaldon, ndërsa Portugalia përgatiti valixhen për tu rikthyer në shtëpi. Eliminim që i dha fund edhe ëndrrës së Ronaldos për të fituar Kupën e Botës, në atë që disa e konsiderojnë të fundit, teksa të tjerë shpresojnë që ta shikojnë sërish në fushë edhe në turneun që mbahet në Amerikën Qendrore dhe Veriore pas 4 viteve.

Me interes u prit edhe klasikja e futbollit Europian mes Francës dhe Anglisë. Përballje kampionësh dhe finale e parakohshme në “Katar”, që pa triumfator ‘gjelat” ndaj ‘luanëve’. Polemikat ishin të shumta në një sfidë që i dhuroi të gjitha, 3 gola, penallti të humbura dhe shumë e shumë diskutime. Disfatë që për Anglinë dhemb jo pak, teksa dështojnë sërish për të bërë realitet shprehjen “It’s coming home”.

3 nga 4 skuadrat gjysmëfinaliste nuk ishin aspak surprizë, pasi Maroku nuk ishte kuotuar aspak favorite për të shkuar deri në këtë pikë të kompeticionit. Afrikanët sfiduan Francën për një vend në finalen e madhe, por pa arritur që të shkaktojë befasinë.

Kampionët u shfaqën kampionë të vërtetë në fushën e lojës, duke siguruar një fitore komode 2-0 dhe shkruajtur një tjetër faqe në historinë e Kupës së Botës.

Përfaqësuesja e Deschamps do kishte mundësinë për të mbrojtur titullin e fituar katër vite më parë në Rusi për t’u vënë përkrah kombëtareve si Brazili, që prek për herë të dytë radhazi finalen e Botërorit.

Lodhja kundër Brazilit kishte bërë të veten në këmbët kroate. Ballkanasit humbën freskinë e fillimit të turneut, duke zhgënjyer jo pak ndaj Argjentinës.

Dalmatët pësuan gola shumë shpejt, goditje që hodhën në nokaut skuadrën e Daliç, e cila dështoi për të përsëritur finalen e Rusisë, pasi në finale do e gjente sërish Franca. Por fati nuk ishte në krahun e tyre, humbje 3-0 dhe eliminim në rrugën drejt finales së madhe.

Megjithatë, Kroacia kishte një tjetër shans për ta kurorëzuar me medalje eksperiencën në Katar, pasi do zbriste në fushë për të luajtur finalen e vogël, ndaj Marokut. Një finale deri diku surprizë për vendin e tretë dhe të katërt, teksa për titullin e madh do të garonin Franca me Argjentinën.

Përballje fantastike mes dy kombëtareve të projektuara për t’i shkuar deri në fund kompeticionit para fillimit të saj. Një sfidë brenda sfidës, pasi përveçse dy emra të mëdhenj Botëror, masnin forcat edhe Messi me Mbappe, Alvarez përballë Lloris, Varane kundër Otamendi, Macalister ndaj Griezmann dhe natyrisht, Lionel Scaloni në njërin krah dhe tekniku rekordmen, Didier Deschamps në anën tjetër.



Kroacia favorizohej nga historia. Një kombëtare Europiane kishte marrë medaljen e bronztë në Kupën e Botës që prej vitit 1978, teksa përballë gjente një rival si Maroku, i etur për të thyer mallkimin dhe siguruar një vend në podium.

Pasi u shpallën nënkampion në edicionin e shkuar, këtë herë ballkanasit u renditen të tretët, pas fitores në finalen e vogël 2-1 përballë Marokut. Skuadra e Daliç e zgjidhi gjithçka që në pjesën e parë, aty ku u shënuan edhe tre golat e duelit të luajtur në stadiumin “Khalifa International”. Një fitore me tepër vlera për Kroacinë që përpos medaljes së bronztë arriti që të marrë edhe shpërblimin nga FIFA- prej 2 milionë dollarësh.

Ndërkaq, Maroku u largua me kokën lart, pasi tashmë afrikanët shkruajtën historinë në Katar, duke qënë për herë të parë në gjysmëfinalet e këtij kompeticioni.

Pas ceremonisë së dekoratave të Kroacisë dhe lotëve maroken, ishte radha e stadiumit “Lusial Iconic” për të përjetuar emocionet më të mëdha të turneut. Në sytë e thuajse 89 mijë tifozëve, Franca dhe Argjentina përplasnin brirët për tu ngjitur në majën e futbollit botëror. Dy përfaqësuese që kërkonin të ishin ata kampionët e Botës për herë të tretë në histori dhe për t’u ngjitur kështu edhe në renditjen e përgjithshme të trofeve. Megjithatë ky nuk ishte synimi i vetëm për ta. Lionel Messi ishte super i motivuar për ta kurorëzuar me një trofe si Kupa e Botës karrierën e tij të lavdishme dhe për tu pozicionuar përkrah legjendave si Maradona dhe Pele. ‘Pleshti’ argjentinas e dinte se kjo ishte koha e duhur për ta bërë një gjë të tillë dhe për të harruar sa më shpejt zhgënjimin e 8 viteve më parë në Brazil kundër Gjermanisë. Fusha e lojës ishte totalisht në shenjën e tij. Messi arriti që të shënonte 2 gola dhe të ishte busulla argjentinase në fushën e lojës, duke qënë kërcënim serioz për Lloris me shokë. Kjo deri në momentin kur Mbappe shpërtheu dhe arriti që të jetë vendimtar me një tregolësh dhe ta dërgonte sfidën drejt ruletës ruse të penalltive. Diçka që e bëri akoma dhe më emocionuese finalen e Kupës së Botës, që në total prodhoi 172 gola, në një mesatare prej 2.69 golash për ndeshje.

Pavarësisht performancës fantastike, Mbappe u tradhtua nga shokët që dështuan për ta ngjitur sërish në shkallën më të lartë djaloshin 24-vjeçar që u ngushëllua me fitimin e “Këpucës së Artë” të Kupës së Botës në Katar dhe me një medalje argjendi.

Triumfi në Katar u ndje shumë në Argjentinë. Mijëra qytetarë festuan deri në orët e para të mëngjesit suksesin në Kupën e Botës, e ku sigurisht nuk munguan krahasimet e idhullit të tyre, Lionel Messi me legjendën Maradona. Kjo pasi Messi ishte vendimtar për kombëtaren. Ngjitja në majën e Olimpit të futbollit, duke u kurorëzuar Argjentinën për herë të tretë në histori kampion Bote ka vetëm një lider.

Lionel Messi ishte padyshim lojtari më i mirë i Argjentinës në Katar, për ta kurorëzuar kështu karrierën e tij fantastike.

34-vjeçari është futbollisti me më shumë ndeshje të luajtura në një Botëror. Ylli i PSG ka luajtur 26 ndeshje dhe nuk duket se dikush mund ta arrijë së shpejti.

Numri ‘10’ i kombëtares argjentinase ka shënuar të paktën një gol në të gjitha fazat, nga faza e grupeve deri në finale, teksa në Katar shënoi në çdo Kupë Bote që ka marrë pjesë, i pari argjentinas që e bën një gjë të tillë.

Performanca e Leo Messit ka shkuar përtej shënimit të golave. Bujaria e tij e bën atë lojtarin e vetëm që jep asistime në pesë Kupat e Botës. Ai gjithashtu u bë futbollisti më me shumë asistime në të gjitha kampionatet botërore, me gjithsej nëntë asistime. Rekorde që lidhin totalisht me periudhën që ka qëndruar në fushën e blertë, 2314 minuta në Botëror dhe kryesisht i ka luajtur me shiritin e kapitenit në krah. Një performancë që tani është skalitur në memorien e shumë tifozëve. Lëkundjet e festës Albiceleste përjetohen ende!

Klan News