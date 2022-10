2022 vit fenomenal për sulmuesit

20:20 26/10/2022

Mbappe më produktivi, Messi e Lewandowski kërcënojnë fronin e 23-vjeçarit

2022 mund të cilësohet si një nga vitet më produktive në kampionatet kryesore europiane. Mesatarja e golave është rritur ndjeshëm në këtë vit kalendarit, falë edhe cilësive të futbollistëve.

Kylian Mbappe është ai më produktivi deri në këtë pikë të sezonit. Sulmuesi ka kontribuar në 57 raste për PSG e kombëtaren franceze, ku numërohen 44 gola dhe 13 asiste.

Shifra fantastike për 23-vjeçarin, i cili udhëheq këtë renditje speciale në mesin e 5 kampionateve kryesore të kontinentit. Pas tij gjendet një përbindësh si Erling Haaland. Norvegjezi gjatë kësaj periudhe ka veshur fanellën e Borusia Dortmund e Manchester City, për një total prej 41 golash dhe 8 asistesh.

Haaland ka bërë diferencën në këtë start me anglezët, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve me paraqitjen e tij në fushë. Pas së ardhmes së futbollit botëror gjendet Lionel Messi.

Me 26 golat e tij dhe 24 asistet, argjentinasi është rikthyer të jetë fenomenal. Pas sezonit të shkuar me plot ulje-ngritje, 34-vjeçari ka qenë magjik në këtë vit kalendarik, falë edhe bashkëpunimit me dyshen e shokëve të repartit, Mbappe dhe Neymar.

Vetëm pozicioni i katërt për Robert Lewandowski, i cili duket se mosha është thjeshtë një numër për të. Polaku ka treguar nivel të lartë edhe me fanellën e Barcelonës, teksa së bashku me golat e asistet te Bayern Munich numëron 47 kontribute të tij në këtë 2022.

Surprizë mund të konsiderohet talenti i Lajpzig, Nkunku me 32 golat e tij e 12 asiste, për t’u shndërruar edhe në objektivin e shumë skuadrave europiane për merkatot e ardhshme.

Klan News