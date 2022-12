2022 viti më i suksesshëm i turizmit

15:07 23/12/2022

INSTAT: 7.1 shtetas të huaj kanë hyrë në vende për 11-muaj. Rritje turistesh me 46,8% dhe për Nëntorin

Viti 2022 shënon numrin më të lartë të turistëve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptarë. Sipas të dhënave të INSTAT për periudhën 11-mujore kanë hyrë mbi 7.1 milionë shtetas të huaj duke pësuar një rritje me 31.9% në krahasim me 11-mujorin e vitit 2021 që hynë 5.4 milionë shtetas të huaj.

Por ky vit jo vetëm ka tejkaluar vitin 2021 por ka tejkaluar me 17% edhe vitin 2019 para pandemisë, i konsideruar si viti më i mirë I turizmit në vend.

Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se edhe në muajin Nëntor ka pasur një numër të konsiderueshëm hyrjesh drejt vendit tonë, ku një dominim duket se e kanë dhënë shtetasit nga Kosova edhe si efekt i festave të Nëntorit. Në Nëntor 2022, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 358.350. Ky numër është rritur me 46,8%, krahasuar me nëntor 2021.

INSTAT raportoi se në Nëntor 2022, nga vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur rritjen më të madhe me 2,4 herë dhe Italia me 62,9%, krahasuar me nëntor 2021.

Gjatë 11-mujorit 2022, nga vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Spanja ka pasur rritjen më të madhe me 3,7 herë dhe Anglia me 93,8%, ndërsa Zvicra ka pasur rritjen më të ulët me 13,1%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021.

Në njëmbëdhjetë mujorin e vitit 2022, hyrjet dhe daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj ka pësuar rritje në të gjitha pikat kufitare, ato ajrore, tokësore dhe detare. Kryesojnë hyrjet nga pikat ajrore me një rritje me mbi 74% në krahasim me një vit më parë.

Turistët për periudhën 11-mujore

Janar-Nëntor 2021 5.421.240 turistë

Janar-Nëntor 2022 7.152.242 turistë

NDRYSHIMI VJETOR 31.9%

TURISTET PER MUAJN NËNTOR

Nentor 2021 244.061 turistë

Nëntor 2022 358.350 turistë

NDRYSHIMI VJETOR 46,8%

Klan News