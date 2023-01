21 Janari, Gjiknuri: Të zhvillohen hetime konkrete

12:49 25/01/2023

Gjiknuri: Provat e reja janë mjaftueshëm, organet e drejtësisë nuk duhet të flenë më

Partia Socialiste ka depozituar në SPAK një tjetër padi ku kërkon zbardhjen e 21 janarit. Socialistët kallëzojnë penalisht për vrasje në rrethana cilësuese ish-kryeministrin Sali Berishën, ish-ministrin e Brendshëm Lulzim Bashën dhe ish-kreun e Gardës Ndrea Prendin.

“Përfshirja e ministrit Lulzim Basha në komunikimin me radio rezulton e vërtetuar katërcipërisht dhe lë vend për dyshime të arsyeshme bazuar te lidhja e tij e drejëpërdrejtë me efektivët e gardës është bërë me porosi për të dhënë urdhrin e Sali Berishës. I kallëzuari tjetër si personi më i pushtetshëm i asaj kohe.”

Gjiknuri i konsideron të mjaftueshme provat e reja dhe i bën thirrje drejtësisë t’i hetojë menjëherë.

“Provat e reja janë të mjaftueshme, të dyshuarit kanë emra dhe mbiemra konkretë. Organet e drejtësisë nuk mund të flenë më mbi këtë dosje gjaku. Duhet vepruar tani, çdo ditë e humbur është vonë. Prandaj i bëjmë thirrje Prokurorisë të marrë në vlerësim provat e reja dhe ta çojë çështjen deri në fund.”

Akuzat ndaj kryeministrit Rama për lidhjet me ish zyrtarin e FBI të arrestuar nga drejtësia amerikane, Gjiknuri i ka konsideruar si tymnajë të krijuar nga Berisha për të sfumuar provat e reja për 21 Janarin.

Klan News