“22-vjeçari i fejuar del njëkohësisht me 2 vajza të tjera”, gazetarja: Reagimi i të atit pasi ka zbuluar tradhtinë

08:39 08/09/2023

Gazetarja nga Durrësi Dhurata në një lidhje direkte për emisionin e mëngjesit në Tv Klan “Aldo Morning Show” ka raportuar një rast tradhtie.

Gazetarja tregon se babai i një 22-vjeçari ka zbuluar tradhtinë e të birit ndaj të fejuarës së tij dhe e ka këshilluar që të mos e vazhdojë më pasi do të prishë familjen.

Dhurata nga Durrësi: Babai ka zbuluar se i biri, përveç të fejuarës së tij, ka edhe dy vajza të tjera me të cilat del njëkohësisht me to. Dhe ia ka zbuluar i ati dhe e ka marrë pak duke i folur se “çfarë po bën sepse po prish familjen”. Ai i ka thënë se “nuk ka çfarë të duhet me jetën time, unë e di vetë”. Një thikë me 2 presa. Shpresoj që sipas atij djaloshit të mos i zbulohet e vërteta. Nuk besoj se do i zgjasë shumë./tvklan.al