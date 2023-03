220 kg kokainë brenda furgonit, arrestohet shqiptari në Itali

08:59 07/03/2023

220 kilogramë kokainë është sekuestruar pasditen e djeshme në Verona të Italisë. Mediat italiane shkruajnë se sasia e madhe e lëndës narkotike po transportohej me furgon nga një 37-vjeçar shqiptar.

Mësohet se i riu po i jepte furgonit me shpejtësi të lartë, gjë që u pikas menjëherë nga forcat policore. Targa e automjetit kishte një kallëzim të mëparshëm, gjë që tregon se furgoni ishte përdorur dhe herë të tjera për transportim droge. Pas kontrollit, u zbulua kokaina e cila rezultonte e pastër dhe do të shitej me një çmim shumë të lartë në treg. Sipas hetuesve, droga mund të shitej deri në 15 milionë euro në treg.

37-vjeçari i akuzuar për trafik droge është dërguar në burgun e Montorio, ku pritet të dalë para trupës gjyqësore në vijim.

Sekuestrimi i djeshëm është një nga më të mëdhenjtë e kryer nga ‘Scaliger’ së bashku me policinë rrugore të Verona. Po ashtu, nuk përjashtohet mundësia që droga të ishte destinuar për një treg më të gjerë se shteti italian, duke marrë parasysh sasinë e madhe./tvklan.al