23 fermerë të Petrelës përfitojnë makineri bujqësore

17:20 24/12/2023

Veliaj: Dhuratë që do t’i ndihmojë të shtojnë prodhimin

23 fermerë të Petrelës përfituan makineri bujqësore falas si mbështetje nga Bashkia e Tiranës për zhvillimin e zonave rurale dhe rritjen e prodhimeve. Në takimin me fermerët e zonës, ku mori pjesë edhe Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Karl Bergner, kryebashkiaku Erion Veliaj tha se projekti synon të përmirësojë qëndrueshmërinë ekonomike të fermave dhe bizneseve të vogla rurale.

“Është dhurata më e mirë që mund të bënim, se sa fjalimet apo ceremonitë, sepse kjo dhuratë që do të vazhdojë të japë dhurata të tjera, pasi do prodhojë më shumë punësim, ekonomi dhe mirëqenie. Ne jemi 25% aksionerë në këtë blerje. Kjo do të thotë se, nuk themi më vetëm ‘më jep’, por kontribuojmë edhe me aq sa kemi mundësi. Pjesën tjetër e kanë dhuruar donatorët”.

Ai e vuri theksin te konsumimi i sa më shumë produkteve vendase, e sidomos te tregtimi i tyre.

“Jo vetëm për patriotizëm, por edhe për efekt ekonomik, shumë prej restoranteve, dyqaneve, supermarketeve, do duhet të kuptojnë se çfarë vlere ka produkti ‘Made in Albania’ apo ‘Made in Tirana’. Ajo që ndodh shpesh është se vijnë delegacione të huaja dhe pyetja e parë që bëjnë është: “A ke produkte vendi?”. Ndaj, si për efekt ekonomik, turizëm dhe për të promovuar vlerat tona, do të doja që ky të ishte një vit kur ne e maksimizojmë këtë energji dhe këtë ekonomi. Forcimi lekut do të thotë se ka ardhur aq shumë valutë e huaj dhe leku është bërë aq i kërkuar në treg, saqë ky është një lajm i jashtëzakonshëm për të gjithë.”

Ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner, u shpreh se projekte të tilla të përbashkëta u vijnë në dihmë atyre që kanë më shumë nevojë dhe që duan të zhvillojnë ekonominë e tyre bujqësore.

