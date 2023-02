23 km rrugë për 1 orë e 4 minuta, Fevziu: Ja çfarë kaosi krijohet në trafikun urban

Shpërndaje







22:25 27/02/2023

Një xhiro me makinë në rrugën më të shpejtë të mundshme në Tiranë mjafton për të treguar problematikat e mëdha në qarkullimin e automjeteve.

Drejtuesi i emisionit “Opinion” Blendi Fevziu, bashkë me një ekspert kanë udhëtuar këtë të Hënë nga TEG-u deri në ambientet e televizionit Klan për 1 orë e 4 minuta, pa asnjë ndalesë.

Fevziu tregon se në 23 kilometra rrugë, ndeshesh me shkelje të sinjalistikës dhe trafik të rënduar.

“Unë kam bërë një test të zakonshëm për të kuptuar se çfarë kaosi krijohet në trafikun urban. Kemi marrë rrugën më të shpejtë të mundshme, për të lidhur zonën e TEG-ut me televizionin Klan. Jemi nisur në orën 4:30, do ta shihni, për të përshkuar 23 kilometra. Pra, kemi ikur me Enon, unë isha shofer, Eno eksperti dhe kemi filmuar çdo gjë që na ka dalë rrugës. 23 kilometra, pa asnjë ndalesë, na është dashur të ecim 1 orë e 4 minuta, duke respektuar rregullat e qarkullimit. Do shihni se çfarë kaosi të frikshëm ka në tabelat e qarkullimit, do e shihni sa të vështirë e kanë vetë qytetarët të qarkullojnë se aty s’ka perëndi që të bën derman, jo policia apo ekspertët. Duke dashur të hysh në autostradë, të vjen një makinë përballë, rrugë me një kalim. Po kjo është vetëm surpriza e parë, në pjesën më të madhe të Tiranës për arsye të parkimeve të përkohshmë, të parkimeve permanente është thuajse e pamundur. 1 orë e 4 minuta, 23 kilometra me 22 km në orë, në rrugën që konsiderohet gjysëm autostradë”, tha Fevziu.

Ky test për të parë më konkretisht se çfarë ndodh në rrugët e kryeqytetit, u vu në zbatim pas aksidentit masiv sot pranë zonës së Tajvanit, ku një urban i Unazës mori para një sërë automjetesh. /tvklan.al