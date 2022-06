23 shpërthime me lëndë plasëse në gjashtë muaj

20:40 19/06/2022

Rastet e shpërthimeve me lëndë plasëse vijojnë të jenë një problem shqetësues si për qytetarët, tek të cilët është rritur pasiguria, por edhe për autoritetet që e kanë të vështirë t’i zbardhin si ngjarje.

Rasti më i fundit i regjistruar në Durrës, është i 23 prej një janarit. Burime nga policia bëjnë me dije se gjatë kësaj periudhe për veprën penale të shkatërrimit të pronës me eksploziv, janë zbuluar vetëm dy raste. Një prej rasteve të zbardhura është në një banesë dhe një rast tjetër në automjet, duke vënë në pranga dy autorët e implikuar. Objekt sulmesh me lëndë plasëse gjatë vitit ishin edhe punonjës të policisë, të cilët dyshohet se janë përfshirë në konflikte, apo kanë kryer shpërdorim detyre.

Një nga rastet e fundit që ende nuk është zbardhur është edhe shpërthimi me minë të telekomanduar të makinës së Aleksandër Sadikajt, i cili gjeti vdekjen si pasojë e plagëve të marra. Për vrasjen e të riut policia dhe prokuroria nuk kanë gjetur prova të vlefshme që mund të çojnë në identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Dyshimet kryesore për këtë ngjarje të vrasjes për shkak të prishjes së pazareve të drogës, apo dhënies së parave me fajde.

Shpërthimet gjatë 2022 tregojnë se shifrat janë shumtë të larta edhe pse kanë kaluar vetëm gjashtë muaj të vitit. Kjo pasi vitin e shkuar janë evidentuar 31 raste të shkatërrimit të pronës me eksploziv. Nga këta ngjarje janë zbuluar vetëm 9, me 23 autorë të implikuar, nga të cilët 12 janë arrestuar, 4 janë ndaluar dhe 7 janë hetuar në gjendje të lirë.

