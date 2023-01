23-vjeçarja gjermane vrau sozinë për të inskenuar vdekjen e saj, kosovari e ndihmoi

Shpërndaje







18:18 30/01/2023

Pas thuajse një viti, është zbardhur e plotë vrasja e çuditshme e një vajze të re në Gjermani. The Guardian shkruan se një 23 vjeçare gjermano-irakiane vrau një moshatare të saj e cila kishte një ngjashmëri të frikshme me të. Viktima u gjet gushtin e vitit 2021 brenda një makine dhe u identifikua fillimisht si Sharaban K. Por kjo nuk ishte e vërtetë.

Edhe pse anëtarë të familjes së saj e identifikuan trupin, një raport i autopsisë të nesërmen hodhi dyshimet se trupi nuk ishte i Sharaban. Pas disa ekspertizave mjeko-ligjore, u zbulua se viktima ishte një blogere algjeriane që banonte në Gjermaninë Jugore e quajtur Khadidja. Blogerja ishte me flokë të gjatë, të zeza e të drejta, një portret thuajse identik me atë të Sharaban.

Teksa ende nuk dihej një autor për krimin e rëndë, hetuesit nisën të monitoronin vajzën tjetër me origjinë nga Iraku. Në 19 Gusht 2022 SHaraban K u arrestua si e dyshuara kryesore për vrasjen bashkë me një 23-vjeçar nga Kosova të quajtur Sheqir K.

Khadidja (Viktima)

Sipas prokurores së Ingolstad Veronika Grieser, e reja vrau moshataren e saj sepse donte t’i bënte të gjithë të besonin se ajo kishte ndërruar jetë, kjo për shkak të disa mosmarrëveshjeve të saj familjare. Nga hetimet rezulton se Sharaban K kishte kontaktuar disa vajza që ngjanin me të në rrjetet sociale, një javë para vrasjes së tmerrshme. E vetmja që ra pre e kurthit ishte Khadidja e cila kishte pranuar ta takonte. Dyshohet se kosovari bashkë me Sheraban e morën 23-vjeçaren me makinë dhe e goditën me thikë disa herë brenda automjetit.

Sharaban K (Autorja e krimit)



“Arma e krimit nuk është gjetur, por provat janë të shumta”, tha një zëdhënës i policisë, Andreas Aichele, për tabloidin Bild. “Viktima u vra me mbi 50 goditje të thikës, fytyra e shpërfytyruar plotësisht.”

Prokurorët pretendojnë se dyshja më pas e vendosën në sediljen e pasme të Mercedes-it të tyre dhe u nisën për në Ingolstadt, duke parkuar makinën në një zonë të qetë banimi buzë Danubit, ku dhe prindërit e Sharaban zbuluan trupin pak para mesnatës më 16 Gusht 2022./tvklan.al