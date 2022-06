23-vjetori i çlirimit të Kosovës

20:33 12/06/2022

Me homazhe te varri i ish-Presidentit Ibrahim Rugova kanë nisur aktivitetet per shenimin e 23 vjetorit te hyrjes te trupave te KFOR it ne Kosove.

Kryeministri Kurti premtoi angazhim per të vënë drejtësi për viktimat dhe dëmet që u janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë.

Nuk kanë munguar as homazhet në kompleksin memorial Adem Jashari, ndërsa janë nderuar edhe ushtarët e rënë gjate shërbimit në kuadër të KFOR it në Kosovë.

Më 12 Qershor trupat paqeruajtëse të NATO-s hyn në Kosovë një ditë pas marrëveshjes së Kumanovës dhe pas 78 ditë të fushatës ajrore të Aleancës së Veri-Atlantikut kundër caqeve serbe.

Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë mbi 13 mijë persona ndërsa konsideroheshin të zhdukur mbi 6 mijë, eshtrat e disa prej të cilëve u gjeten kryesisht në varreza massive në Serbi . Ende 23 vjet pas çlirimit të Kosovës nuk dihet për fatin e mbi 1400 personave.

