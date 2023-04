24-vjeçari konfliktohet dhe kërcënon vëllain e kunetërit, arrestohet nga policia

Shpërndaje







11:08 12/04/2023

Një 24-vjeçar në fshatin Ushtelenxë të Dibrës është arrestuar nga policia pas një konflikti në familje.

I riu me iniciale A.Gj. u konfliktua dhe kanosi vëllain e tij R.Gj. Gjithashtu, ai goditi me sende të forta kunatën e vëllait, A.N. si dhe kanosi e i dëmtoi makinën bashkëshortit të kësaj të fundit, S.N.

Policia, që u sinjalizua për ngjarjen, ndërhyri në kohë dhe arrestoi 24-vjeçarin. Por në këtë momente ka qenë babai i tij, B.Gj. 60 vjeç, i cili dëmtoi me mjete të forta makinën e policisë për të shmangur arrestimin e djalit të tij. 60-vjeçari u procedua penalisht në gjendje të lirë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, për veprime të mëtejshme. /tvklan.al