24-vjeçarja që fitoi lotarinë kërkon të martohet me futbollistin shqiptar

Një 24-vjeçare që ka fituar lotarinë, po i lutet futbollistit shqiptar për martesë. Jane Park, e cila në moshën 17-vjeçare fitoi lotarinë 1 milionë Paund në Skoci, ka publikuar në rrjetet sociale fotografi të një ëmbëlsire në formë zemre, duke i kërkuar futbollistit Florian Kamberi që të martohet me të.

Kamberi është një 23-vjeçar i lindur në Zvicër me prindër nga Kosova. Aktualisht ai luan në kampionatin skocez me skuadrën Hibernian.

Pas fotografisë së ëmbëlsirës me kërkesën për Florian Kamberin, 24-vjeçarja Jane Park ka publikuar një tjetër foto me mbishkrimin “BJ queen”, ose “mbretëresha e seksit oral”.

Pasi fitoi lotarinë kur ishte vetëm 17 vjeç, Jane Park ka bërë një jetë luksoze me makina të shtrenjta, pushime në disa vende të botës dhe ka bërë operacione plastike. Pak kohë më parë, 24-vjeçarja kishte ofruar para për të pasur një lidhje serioze. /tvklan.al