24-vjetori i eksodit nga Kosova

Shpërndaje







18:20 10/04/2023

Kujtohen vuajtjet në kampin e Bllacës

Ishte 10 Prilli i acartë i vitit 1999. Mijëra shqiptarë po hypnin në tren në Fushë-Kosovë ku ia msynë drejt kufirit me Maqedoninë e Veriut. Jo me dëshirë, por dhunshëm po dëboheshin nga okupatori serb, askush nuk e dinte se si do të përfundonte rruga larg shtëpive të tyre. Me ditë të tëra qëndruan në pikën kufitare me Maqedoninë në fshatin Bllacë.

Sherife Luta: Kam për të vdekur dhe shkuar, deri në atë momentin e vdekjes nuk mundem t’i harroj gjithë ato vuajtje që kam përjetuar unë dhe i gjithë populli shqiptar.

Në 24-vjetorin e eksodit masiv të popullatës shqiptare, kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj, ka vendosur lule në Memorialin përkujtimor “Bllaca 99”.

Ramush Haradinaj: Kjo zhvendosje nuk ka qenë aq e thjeshtë. Këtu janë mbajtur me ditë e javë të tëra, pra burra, gra, fëmijë e pleq.

Kjo zhvendosje nuk ka qenë aq e thjeshtë, këtu janë mbajtur me javë të tëra pra burra, gra e fëmijë e pleqë dhe siç e dimë numri i tyre është mbi 1 milion e gjysmë. Llogaritet se rreth 440 mijë refugjatë shqiptarë të dëbuar nga forcat serbe, pas nisjes së bombardimeve të NATO-s, kanë kaluar nëpër kampin e Bllacës.

Tv Klan