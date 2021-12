25 deri në 30 shtrime në ditë në spitalet Covid

15:40 06/12/2021

Brataj: Format e rënda mbeten shqetësim

Edhe pse shifrat e infektimeve me koronavirus kanë rënë ndjeshëm në 2 javët e fundit, nuk po ndodh e njëjta gjë me rastet e rënda që transportohen me urgjencë në drejtim të spitaleve Covid në kryeqytet. Në një intervistë për Televizionin Klan, Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj ngre shqetësimin se shumë pacientë vijojnë të trajtohen në banesë dhe kërkojnë ndihmë kur detyrimisht kanë nevojë për oksigjen.

Brataj apelon që në të gjitha rastet kur dyshohet për Covid dhe pse pa shenja duhet vënë kontakti me mjekun e familjes. Infeksioni sipas tij në shumicën e rasteve kalon brenda 5 ditëve dhe në rastet që simptomat kalojnë përtej kësaj kohe dhe përkeqësohen duhen kryer analizat dhe të merret mjekimi i nevojshëm nga mjeku specialist.

