25-vjetori i bashkëpunimit mes Policisë Shqiptare dhe Italiane, Rrumbullaku: Misioni ynë është i përbashkët

22:42 09/11/2022

Pasditen e së mërkurës, në Portin e Durrësit, në prani të përfaqësuesve të Lartë të Policisë së Shtetit dhe Guardia di Finanza-s, u zhvillua ceremonia e 25-vjetorit të bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Guardia di Finanza-s. I pranishëm në ceremoni ishte dhe Ambasadori i Italisë në Shqipëri Fabrizio Bucci.

Komandanti i Përgjithshëm i Guardia di Finanza-s Gjeneral Armate Giuseppe Zafarana dhe Ambasadori Bucci vlerësuan bashkëpunimin si mjaft të shkëlqyer dhe theksuan se Policia shqiptare është një partnere e besueshme dhe profesionale, kontributi i së cilës ka bërë që bashkëpunimi mes Policisë shqiptare, GDF-së dhe Policisë italiane, të forcohet edhe më shumë. Tashmë ky bashkëpunim është i vulosur nga besimi reciprok mes palëve.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku gjatë fjalës së tij, ndër të tjera, theksoi se misioni është i përbashkët.

“Ndaj sot jam krenar që Policia e Shtetit është krah për krah me GDF-në dhe me partnerët, si një organizatë e besueshme dhe profesionale në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafiqeve të paligjshme. Pa dashur të paraqes statistika, ndonëse statistikat janë pasqyrë e bashkëpunimit, mendoj se në këtë 25-vjetor, panoramë më e mirë sesa statistikat, është ky event i përbashkët, gjatë të cilit kemi kurajo ta shikojmë njëri-tjetrin drejt në sy dhe plot krenari. Me shumë mundim dhe përmes një angazhimi konstant, sot kemi një bashkëpunim të konsoliduar dhe ndajmë pa asnjë rezervë, çdo problematikë dhe shqetësim, për të gjetur zgjidhjen më efikase. Kjo është pasaporta më e mirë për Policinë e Shtetit shqiptar, pasaporta e besimit dhe e bashkëpunimit të ngushtë me partnerët tanë. Dua t’ju garantoj se jam i angazhuar dhe i vendosur për të forcuar akoma më shumë bashkëpunimin e deritanishëm, të arritur me mund, profesionalizëm dhe me investim të pandërprerë, jo vetëm me GDF-në, por me të gjithë partnerët”, u shpreh kryepolici Rrumbullaku. /tvklan.al