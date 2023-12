26 vetë me pushime së bashku, kujtimi i verës për Ilir Alimehmetin

13:17 28/12/2023

Dhuratat janë të rëndësishme jo vetëm në fundvit, por edhe përgjatë periudhës që i paraprin. Megjithatë, mjeku Ilir Alimehmeti mendon se më të rëndësishme se sa dhuratat, janë eksperiencat dhe kujtimet.

Në bisedën me “Shije Shtëpie” në Tv Klan mjeku shprehet se fëmijët duhet të mbajnë mend ndjesitë dhe kujtimet që do t’i shoqërojnë përgjatë gjithë jetës. Ai shton se është shumë e rëndësishme kthimi te tradita familjare, madje këtë vit ka arritur që të realizojë pushime me 26 anëtarë të familjes.

Ilir Alimehmeti: Këtë verë ne ishim disa familje, të gjithë kushërinjtë, 26 vetë për të shkuar për të bërë pushimet bashkë, me një tufë me kalamaj.

Eneida Xhelili: Uau! E ku ka më bukur!

Ilir Alimehmeti: Patjetër bukur, por edhe çlodhëse se dikush mendonte “jo po shumë”. Jo! Me turne, të rriturit shihnin ata 15 kalamaj të moshave nga më të ndryshmet, të tjerët rrinin më qetë.

Katerina Trungu: Si arritët në këtë organizim se është e rrallë kjo tani, të bëhemi kaq shumë veta për pushime?

Mardiola Baco: Janë bashkëvuajtës.

Ilir Alimehmeti: Kemi ndihmuar njëri-tjetrin. Një familjar ka pasur nevojë për më shumë ndihmë, e ka ndihmuar një tjetër, pra është e ndërsjelltë dhe është e kuptueshme brenda për brenda./tvklan.al