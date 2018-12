26-vjeçari abuzon me të miturën

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Krujës. Autoritetet atje kanë vënë në pranga një 26-vjeçar, i cili dyshohet se ka përdhunuar një vajzë 16-vjeçare. Në një njoftim për mediat, policia thotë se në pranga ka përfunduar një person me iniciale G.Rr. banues në Krujë.

“Shtetasi i mësipërm dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturën K.L.16 vjeçe. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me dhunë me të mitur të moshës 14-18 vjeç”, thuhet në njoftimin e policisë./tvklan.al