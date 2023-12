28 deputetë të përjashtuar në më pak se dy muaj

14:51 15/12/2023

44 vendime përjashtimi, Noka e Bardhi me të sanksionuarit

Nisja e këtij aksioni në parlament, do të shënonte pikënisjen e një vale përjashtimesh nga Kuvendi i Shqipërisë për deputetët e Partisë Demokratike. Që prej datës 20 Tetor, Sekretariati i Etikës, në 7 mbledhje të zhvilluara ka përjashtuar 28 deputetë, disa prej tyre më shumë se dy herë.

Të përjashtuar 3 herë nga Kuvendi për 30 ditë

Flamur Noka

Bledion Nallbati

Saimir Korreshi

Gazment Bardhi

Flamur Noka, Bledion Nallbati, Saimir Korreshi dhe Gazment Bardhi kanë qenë deputetë më aktivë në rrëmujën e krijuar në sallën plenare dhe si rezultat janë përjashtuar 3 herë, duke mos qenë pjesë e aktivitetit parlamentar për 30 ditë. Flamur Noka, shumicën e përjashtimeve i ka marrë në mënyrë ekskluzive në sallën plenare, nga kryeparlamentarja Nikolla.

9 deputetë të tjerë, përfshirë edhe ish–kryeministrin Sali Berisha janë përjashtuar dy herë nga Kuvendi në më pak se dy muaj, duke munguar për 20 ditë në aktivitetin parlamentar.

Të përjashtuar 2 herë nga Kuvendi për 20 ditë

Sali Berisha

Ervin Salianji

Luan Baçi

Elda Hoti

Xhelal Mziu

Edmond Spaho

Lindita Metaliaj

Asllan Dogjani

Albana Vokshi

Ndërsa 15 të tjerë janë të përjashtuar vetëm 1 herë nga Kuvendi, për një afat kohor 10 ditësh.

Të përjashtuar 1 herë nga Kuvendi për 10 ditë

Isuf Çelaj Tritan Shehu

Kastriot Piroli Kasëm Mahmutaj

Greta Bardeli Edi Paloka

Flamur Hoxha Ina Zhupa

Petrit Doda Helidon Bushati

Lodovik Hasani Bujar Leskaj

Ramadan Likaj Sorina Koti

Lefter Geshtenja

E si mos të mjaftonte përjashtimi në komision dhe seancë, Kuvendi për ditë më radhë nuk i lejoi deputetët e PD as në ambientet e brendshme të Godinës.

Në këto 7 mbledhje, Sekretariati i etikës ka bërë 44 përjashtime për deputetët e opozitës me një afat maksimal deri në 10 ditë.

Në kushtet e një aksioni pa kthim, mazhoranca nuk ka zgjedhur dialogun por ndëshkimin. Për këtë arsye ndryshoi rregulloren, duke e bërë afatin maksimal të përjashtimit deri në 60 ditë.

I pari që do i provojë pasojat e rregullores së re është Saimir Korreshi, së bashku me dy kolegë të tij, Edmond Spahon dhe Kastriot Pirolin.

Derisa rregullorja e re të shkojë në Gjykatën Kushtetuese ashtu si Partia Demokratike ka paralajmëruar, në seancat e radhës deputetët do të duhet të zgjedhin nëse do t’i sofistikojnë metodat e revoltës apo do bëjnë një hap pas për t’i shpëtuar një përjashtimi dy-mujor nga parlamenti.

