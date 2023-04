3 dekada nga “The Proposal”, një prej filmave më të suksesshëm

12:22 09/04/2023

Zbulohet e vërteta që qëndron pas skenave intime të filmit të viteve ‘90

Plot tre dekada nga “The Proposal”, një prej filmave më të suksesshëm, por edhe më kontrovers të viteve ’90, që “shënoi”, disa do të shpreheshin pozitivisht dhe disa të tjerë negativisht, karrierën e tre protagonistëve të tij. Ishin fillimet e viteve ’90 dhe regjisori Adrian Lyne kishte ndërtuar tashmë një imazh në rrëfimin e historive romantike.

Dy nga filmat e tij, “Nine weeks and a half” e vitit 1986 dhe “Bad Relationship” e vitit 1987 kishin pasur sukses të madh komercial dhe “oreksi” i publikut për triller dhe drama romantike dukej i pangopur.

Në këtë klimë, filmi “The Proposal” u shfaq premierë më 7 Prill 1993 me një kast vërtet mbresëlënës aktorësh dhe një komplot të bazuar në pyetjen e mëposhtme intriguese: Çfarë do të përgjigjej një çift i ri, i dashuruar, por i sforcuar financiarisht nëse do të pranonte një propozim?

Demi Moore magjepsëse në rolin e “Diana”, Woody Harrelson i talentuar në rolin e burrit të saj të larguar “David” dhe Robert Redford simpatik si miliarder luajtën rolet e tyre me mjeshtëri dhe filmi u bë një sukses i menjëhershëm komercial.

Megjithatë, filmi i regjisorit Lyne u prit me komente jashtëzakonisht të ashpra, shumë nga të cilët e quajtën komplotin seksist dhe poshtërues ndaj grave.

Mënyra se si “Diana” dhe trupi i saj në një moment “bëhen pazare” për të siguruar sa më shumë fitim të jetë e mundur shkaktoi një reagim të ashpër, me autoren Betty Friedman që deklaroi në një artikull se kjo “e neveriti atë “.

Për skenaristen Amy Holden Jones, filmi i suksesshëm ishte një moment historik në karrierën e saj dhe solli fitime të mëdha. Por nuk ishte aspak e lehtë, siç e pranoi ajo në një intervistë të fundit për New York Post.

Jones foli për gazetën amerikane për sfondin e skenarit skandaloz, synimet e saj për komplotin dhe rolin e “Diana” dhe ndryshimin kryesor nga drafti i parë, i cili ndryshoi të gjithë profilin e filmit.

“Doja të shkruaja një histori se pse disa marrëdhënie zgjasin dhe disa jo. Unë kisha teorinë time, se sekreti është aftësia për të falur. Pyetja pas skenarit ishte kjo: Çfarë mund të bëjë dikush pas një ngjarjeje, një tradhtie, për të shpëtuar martesën e tyre? Si i qëndron një martesë testit të kohës?”

Teksa në skenarin origjinal, “Diana” nuk vazhdoi me pabesi.

“Në draft ideja bazë ishte besimi. Atje, burri pagoi një milion milionë dollarë, pavarësisht se e reja nuk ishte në anën e tij, për ta bërë burrin e saj të besonte se ajo ishte. Pastaj martesa e tyre u prish për shkak të mungesës së besimit. Më pas erdhën redaktorët dhe më thanë “jo, ajo duhet të shkojë me të”.

Jones donte që ‘Diana’ të hiqte dorë nga të dy burrat.

“Kisha menduar se në fund ajo duhej të hiqte dorë nga të dy burrat. E përmenda disa herë, edhe pse filmi kishte marrë dritën jeshile. Në thelb, ata qeshën me idenë. Ata as që donin të mendonin për këtë”.

Sa i përket personazhit të Demi Moore nuk është aq pasiv sa duket.

“Nëse e shikoni komplotin me kujdes, Redford vazhdimisht i kërkon Woody-t leje për gjërat që përfshijnë gruan e tij. Ai gjithmonë përgjigjet në të njëjtën mënyrë: “Do të duhet të pyesësh Dianën, është vendimi i saj”. Në një skenë vendimtare, kur Redford pyet “çfarë do të thoshit nëse do t’ju ofroja një milion dollarë për një natë me të”, ajo dridhet dhe thotë “ajo do t’ju thoshte të shkoni në ferr”. Ajo është nën kontroll”.

Skenari i këtij filmi u kritikua aq shumë mbi feminizmin. Kritikët drejtonin pyetjen se si mund të shkruhet për një grua që kaloi një natë me një burrë në këmbim të një milion dollarëve.

Për skenaristen Jones pjesë e feminizmit, është portretizimi i grave në film si krijesa të plota me zgjedhje, jo shfaqje të përsosmërisë.

Lufta për të pasur sukses në një fushë të dominuar nga meshkujt, ku gjithçka kalonte në duart e burrave, të gjithë regjisorët dhe shumica e skenaristëve ishin burra.

Një film i suksesshëm, por që “u sulmua” një skenariste femër sepse e konsideronin “tradhti” të gjinisë femërore që heroina vendosi të ikte me pasanikun.

