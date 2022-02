3 donacione me vlerë 9 mijë Euro për Policinë e Shtetit

15:10 15/02/2022

Me interesimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit Gledis Nano, për gjetjen e donacioneve, me qëllim pajisjen me logjistikën e nevojshme të zyrës së shtypit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe të gjitha Drejtorive Vendore të Policisë, me podiumet për zhvillimin e konferencave për shtyp, Policisë së Shtetit iu ofruan tre biznese të cilat kontribuuan me rreth 9 mijë Euro.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano ka falenderuar përfaqësuesit e këtyre bizneseve për blerjen e aksesorëve të rëndësishëm për krijimin e kushteve me teknologji bashkëkohore për Sektorin e Komunikimit me Median e Publikun në Policinë e Shtetit dhe ka ftuar edhe përfaqësues të bizneseve të tjera, që ta mbështesin Policinë e Shtetit.