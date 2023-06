3 kërkesat e BE për situatën në Kosovë, Rama: Faleminderit Macron dhe Scholz, kjo tregon shpirtin e Europës

23:14 01/06/2023

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për 3 pikat e propozuara nga BE për të normalizuar situatën në veri të Kosovës.

Në një reagim në Twitter, Rama thotë se angazhimi i Presidentit francez Macron dhe Kancelarit gjerman Scholz për të zgjidhur këtë konflikt tregojnë shpirtin e vërteë të Europës.

“Nuk mund të falenderoj mjaftueshëm Presidentin Macron dhe Kancelarin Scholz për punën që po bëjnë për të finalizuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duke u ulur me respekt me të dyja palët për të zgjidhur një konflikt absurd, kjo tregon shpirtin e madh të Europës. Faleminderit.

Falenderoj Presidenten Osmani që bisedoi drejtpërdrejt me Vuçiç dhe shpresoj që këto 3 kërkesa të plotësohen menjëherë që ky konflikt absurd të përfundojë përpara se të dëmtojë reputacionin e Kosovës dhe integrimin e mëtejshëm në komunitetin demokratik. Një falenderim të madh edhe për Borrell për pasionin dhe durimin e tij për të ndihmuar në arritjen përfundimtare të marrëveshjes historike”.

Tre kërkesat e bëra publike nga përfaqësuesi i lartë i BE, Borrell, janë:

-Zgjedhje të reja lokale.

-Sigurimin e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës.

-Fillimi i punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe me dialogun e lehtësuar nga BE.

I can’t thank @EmmanuelMacron and @Bundeskanzler enough for what they are doing to finalize the Kosovo-Serbia normalization process! Watching them sit so respectfully with both sides in an effort to solve an absurd conflict says it all about their great European spirit.Thank you! pic.twitter.com/4TJ0QSv5DM