3 liderët europianë ndodhen në Kiev, publikojnë foto

22:14 15/03/2022

Në një zhvillim sa të papritur aq edhe të jashtëzakonshëm duke pasur parasysh bombardimet me të cilat po përballet Kievi, krerët e shteteve të Polonisë, Sllovenisë dhe Republikës Çeke ndodhen në kryeqytetin ukrainas.

Teksa postoi një fotografi në Twitter, ku të tre liderët ndodhen së bashku në një tavolinë, presidenti i Polonisë Mateusz Morawiecki tha se ata po e vizitonin Ukrainën me mesazhin se mund të mbështetet tek ndihma e miqve të saj./tvklan.al

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f