3 Marsi, Berisha-Ramës: Do mbani përgjegjësi personale. Po të duam për 3 minuta jemi në parlament

12:01 23/02/2023

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar sot Kryeministrin Edi Rama dhe kreun e grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla se do të mbajnë përgjegjësi personale për vendimin që merr Gjykata për PD në datë 3 Mars. Ai theksoi se nuk ka forcë që mund t’i mbrojë ata, duke shtuar se “po të duam, për tre minuta jemi brenda në parlament”.

“Sot Taulant Balla njoftoi vendimin që do japë gjykata me datë 3, unë i them meqenëse ti je i pari që njoftove vendimin, ja ku janë këta burra dhe unë të betohem para tyre dhe mbarë shqiptarëve, se ti dhe Edi Rama do bëheni përgjegjës personal për çdo akt armiqësor ndaj PD-së dhe opozitës shqiptare. Kudo që të ndodhesh, kudo që të fshihesh, në çdo vrimë miu, do të të kapim dhe do të të çojmë te Gentian Sharra, miku yt. Bëre mirë që e the tani në parlament. Për këtë Edi Rama dhe ti do jeni përgjegjës personal. Nuk ka forcë që t’ju mbrojë. Lëri këta që keni vendosur këtu përpara që po të duam, për tre minuta, për tre minuta jemi brenda në parlament. Prandaj ikni. E kemi rregullin tonë ne. Nuk ka nevojë, shkoni në punën tuaj sepse po vendosëm, jemi në sallë! Po vendosëm, jemi në sallë. Po vendosëm, jemi në sallë, asgjë nuk na pengon!”, u shpreh Berisha.

Në fund kreu i demokratëve shtoi: 3 Marsi është dita e madhe, 3 Marsi është ditë fitoreje për revolucionin. 3 Marsi është ditë e shqiptarëve, e çdo shqiptari. 3 Marsi është ditë në të cilën ne bëjmë betejë për të ardhmen tonë, për të sotmen tonë, për fëmijët tanë. Edhe një herë ju përshëndes përzemërsisht, ta vazhdojmë betejën tonë. Në çdo rast marshi drejt Surrelit do të jetë marshi ynë.

Kujtojmë që më herët, kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, u shpreh se sjellja e deputetëve të PD në Kuvend bëhet për të intimiduar drejtësinë. Më tej ai shtoi se “pas datës 3 (Mars) nuk do të jeni më kështu sepse në fund të fundit, gjykata do marrë vendim“.

“Kjo shfaqje nuk ka të bëjë fare me komision hetimor, as me debatin “McGonigal”, kjo është një çështje që lidhet me përpjekjen e këtyre këtu dhe kadiut të këtyre këtu për të intimiduar drejtësinë. Nuk mendoj që është normale që Kuvendi t’i zhvillojë punimet seancë më seancë e këtë qasje. Kur në Kuvendin vjen deputeti shkul mikrofonin, e merr mikrofonin dhe i bie foltores si me qenë daullja, kjo është e patolerueshme. U ka thënë Kadiu dilni atje, prandaj unë ju bëj thirrje të tërhiqeni nga kjo qasje. Jam shumë i sigurt që pas datës 3 (Mars) nuk do të jeni më kështu sepse në fund të fundit, gjykata do marrë vendim. Ajo që është e rëndësishme është që problemet e brendshme të partisë tuaj të mos i sillni në sallën e Kuvendit”, u shpreh Balla./tvklan.al