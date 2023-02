3 mijë bileta të Eurovizionit për refugjatët ukrainas

Shpërndaje







20:11 25/02/2023

Britania gjithashtu tha se do të sigurojë 10 milionë paund fonde për organizimin e festivalit në muajin Maj në emër të Ukrainës

Qeveria e Britanisë do të vërë në dispozicion 3,000 bileta për konkursin e këngës në “Eurovision” për ukrainasit e zhvendosur pasi vendi i tyre nuk ishte në gjendje të priste konkursin për shkak të agresionit rus.

Britania gjithashtu se do të sigurojë 10 milionë paund fonde për të ndihmuar organizimin e Eurovizionit në Maj në emër të Ukrainës, e cila fitoi konkursin në vitin 2022 dhe normalisht do të bëhej mikpritëse për vitin e ardhshëm.

“Njoftimi i sotëm do të thotë se mijëra bileta do t’u ofrohen atyre të zhvendosur nga lufta, në mënyrë që ata të marrin pjesë në një shfaqje që nderon atdheun e tyre, kulturën dhe muzikën e tyre. Si gjithmonë, ne qëndrojmë së bashku me popullin ukrainas dhe luftën e tij për liri,” tha Sekretarja e Kulturës e Britanisë, Lucy Frazer.

Qyteti verior i Anglisë, Liverpool, do të jetë mikpritës i Eurovizionit 2023 pasi Britania u rendit në vend të dytë në Eurovizionin e vitit të kaluar.

Transmetuesi britanik BBC do të organizojë ngjarjen, e cila zakonisht tërheq një audiencë televizive prej rreth 200 milionë dhe u mbajt për herë të fundit në Britani në vitin 1998. Ukraina është kualifikuar automatikisht në finalen e madhe të konkursit.

Klan News