3 muaj nga arrestimi, Jeton Lami hesht

20:56 19/11/2022

Ish-polici konsiderohet ‘kyç’ edhe për zhdukjen e Ervis Martinajt

Rreth 3 muaj nga arrestimi i ish-efektivit të Operacionales, Jeton Lami, ky i fundit vijon të mos pranojë të bashkëpunojë me policinë dhe Prokurorinë e Kurbinit. Janë pikërisht këta të fundit të cilët po ndjekin hetimin në ngarkim të Lamit i cili u vu në pranga pasi rezultoi se shoqëronte të shumëkërkuarin, Ervis Martinaj.

Marrëdhënia që ish-polici ka patur me të shumëkërkuarin është me tepër rëndësi për hetuesit të cilët kërkojnë të kuptojnë lidhjen mes tyre, si dhe kishin krijuar kontaktet me njëri tjetrin. Roli i ish-efektivit të Operacionales doli në disa pamje duke shoqëruar me makinë të shumëkërkuarin, në Durrës më datë 7 Gusht. Vetë Lami ka kërkuar lirinë përmes përfaqësuesve të tij ligjor në Gjykatën e Apelit Tiranë, por togat e zeza e kanë refuzuar.

Ai akuzohet për shpërdorim detyre dhe dekonspirim të operacioneve policore. Prokuroria e Kurbinit e cilëson me tepër rëndësi çdo informacion të Lamit dhe për fatin e të shumëkërkuarit, Ervis Martinaj i cili rezulton i zhdukur prej datës 9 Gusht.

Më shumë se 3 muaj nga denoncimi i familjarëve të 40-vjeçarit në Policinë e Lezhës, uniformat blu nuk kanë ende një përgjigje zyrtare për fatin e të shumëkërkuarit.

