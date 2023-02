3 profesionet që do kishte MC Kresha po të mos ishte reper! Luana Vjollca jep një mesazh!

21:44 05/02/2023

MC Kresha ishte një nga të ftuarit e Luana Vjollcës mbrëmjen e kësaj të diele në spektaklin nën autorësinë dhe moderimin e saj “Zemër Luana” në televizionin Klan.

I vendosur përballë reperit Getoar Selimi në sfidën e sekondave se kush do ishte më i shpejtë në përgjigje, reperët çfarë nuk zbuluan. Pyetjes se cilat do të ishin 3 profesionet e Kreshës nëse nuk do të ishte reper, ai u përgjigj kështu: “Në gatim, në futboll dhe badihavxhi (i papunë) se bëhen milionerë”, përfundoi Kresha.

Mirëpo Luana nuk mund ta mbyllte pa e replikuar si përgjigje duke iu drejtuar reperit dhe më pas kamerës kështu:

“Unë se njoh persona të tillë dhe iu them se përkundrazi nuk bëhen milionerë, por çohuni e punoni!” /tvklan.al