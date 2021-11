3 të burgosur izolohen në regjimin “41bis” (Emrat)

22:09 22/11/2021

Tre të burgosur të tjerë janë izoluar në regjimin “41bis”, duke e çuar në 7 numrin e të dënuarve që izolohen në të tilla kushte.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci, mëson se të burgosurit të cilët janë izoluar në regjimin “41bis” janë Redjan Rraja, Fatmir Pjetri dhe Aleksandër Llanaj.

Izolimi i tyre u bë nga Ministria e Drejtësisë pas kërkesës që kishte bërë SPAK.

Redjan Rraja akuzohet nga SPAK si një nga personat për tentativën e vrasjes së prokurorit të Durrësit Arjan Ndoj në mbikalimin e Shkozerit në autostradën Tiranë-Durrës më 1 Nëntor 2019.

Fatmir Pjetri është i dënuar me 30 vite burgim si pjesë e bandës së babagjyshëve grabitës dhe ka tentuar arratisjen pak muaj më parë së bashku me Arbër Çekajn, të akuzuar për 600 kg kokainë.

Ndërsa Aleksandër Llanaj është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 3-fishtë më 7 Prill 2015 në Vlorë.

Me izolimin në regjimin “41bis”, këta të burgosur nuk do të kenë takime dhe biseda me persona të tjerë apo edhe me të dënuarit e tjerë në këto burgje./tvklan.al