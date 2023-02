3 të vdekur nga tërmeti me magnitudë 6.3 në Turqi

21:33 20/02/2023

Tre persona kanë humbur jetën nga tërmeti i fundit me magnitudë 6.3 që goditi Turqinë pasditen e kësaj të hëne.

Sipas autoriteteve turke, viktimat janë në Antalia, Defne dhe Samandag.

Shumë persona të tjerë kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar në spital.

Tërmeti i fundit shkaktoi shembje të tjera të ndërtesave. Ekipet e kërkim-shpëtimit dolën në terren për t’u ardhur në ndihmë banorëve.

Ekspertët turq vlerësuan se ky tërmet ishte i pavarur nga ai i dy javëve më parë që shkaktoi tragjedinë më të madhe në historinë e Turqisë moderne, me mbi 40 mijë viktima.

Tërmeti i sotëm me magnitudë 6.4 u pasua nga një tjetër me magnitudë 5.8. /tvklan.al

A 6.4 magnitude earthquake hit the Turkish city of Hatay once again No major damage has been reported yet🇹🇷

Very disturbing news 💔 may Allah protect our brothers & sisters in Turkey



