3 të vrarë në një atentat në Fushë-Krujë

19:09 17/07/2022

Autorët i zunë pritë në rrugë, makina shpërtheu në flakë

3 persona mbetën të vrarë në një atentat me armë zjarri në mbikalimin e Fushë Krujës rreth orës 14:00 të kësaj të diele. Hetimet e deritanishme treguan se Diklen Vata, Brilant Martinaj dhe Besmir Hoxha, po udhëtonin me një makinë tip “Volksvagen passat” nga Fushë-Kruja në drejtim të Kurbinit.

Pikërisht në mbikalim e Fushë-Krujës, u gjendën përballë të shtënave me armë zjarri, të fiksuara në xhamin e parmë të makinës. Grupi hetimit sekuestroi mbi 50 gëzhoja në vendin e ngjarjes, që dyshohet se janë qitur nga 3 armë automatike.

Sipas burimeve, autorët në makinë dyshohet të kenë qenë 4 shtetas, 3 prej të cilëve kanë dalë nga mjeti dhe kanë qëlluar me breshëri. Pasi makina ka shpërthyer në flakë, një prej viktimave, Diklen Vata, ka arritur të dalë nga mjeti, por hetuesit thonë se ai është qëlluar nga afër dhe është lënë i vdekur në vend.

2 personat e tjerë Besmir Haxhia dhe Brilant Martinaj, mbetën të djegur në automjet. Ata janë dërguar në morg ku pritet konfirmimi zyrtarë i identitetit të tyre. Ndërkohë, një makinë e djegur u gjet në fshatin Larushkë, e cila dyshohet se është përdorur nga autorët në këtë atentat. Nga verifikimet e para rezulton se makina është me targa të vjedhura në Tiranë gjatë këtij viti.

Për shkak të precedentëve të viktimave, policia dyshon se ngjarja ka ardhur si pasojë e larjes së hesapeve mes grupeve kriminale. Diklen Vata është i skeduar nga Policia për çështje të drogës, pasi është arrestuar në 2017 për shpërndarje të lëndëve narkotike në Tiranë. ai gjithashtu është i dyshuar për lidhje të tija me persona të botës së krimit.

Brilant Martinaj, u dyshua si person i përfshirë në vrasjen e policit Xhuljano Prela, ngjarje e 2020 në Lezhë, për të cilën u pushua hetimi. Ndërkohë edhe Besmir Haxhia ishte skeduar nga Policia si person me kontakte me njerëz me precedentë.

Tv Klan