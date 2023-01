3 viktima nga aksidenti në “Rrugën e Arbrit”, 2 nga të plagosurit gjenden në Spitalin e Traumës

12:09 05/01/2023

2 makinat që u përfshinë në aksidentin tragjik që ndodhi mbrëmjen e djeshme në aksin Fushë Bulqizë-Shupënzë dhe ku humbën jetën 3 persona ishin ende mëngjesin e sotëm në vendngjarje.

Kjo është gjithçka ka mbetur nga makina tip Mercedes Benz 240, ku udhëtonin 3 viktimat (Tabelë), anëtarë të familjes Istrefi, dy prej të cilëve vëllezër.

Ngjarja tragjike u regjistrua rreth orës 18:15 në vendin e quajtur ‘Ura ë Gjoricës’ dhe siç shihet në këto pamje, makina me të cilën udhëtonte familja Istrefi ka dalë nga kjo rrugë dytësore dhe i ka prerë rrugën makinës tjetër tip Mercedes Benz me targa angleze që vinte me shpejtësi.

Përplasja ka qenë shumë e fortë sa të dyja makinat janë zhvendosur për afro 100 metra nga vendi i goditjes dhe për pasojë njëra prej tyre, ajo me të cilën udhëtonin 4 anëtarët e familjes Istrefi është ndarë në 2 pjesë.

Për pasojë nga përplasja gjeten vdekjen e menjëhershme dy vëllezërit Kujtim dhe Murat Istrefi, ndërsa rrugës për në spital dhe bashkëshortja e njërit prej tyre, Lulzime Istrefi.

Ndërsa mbeti e palgosur Firuze Istrefi, si dhe 3 personat që lëviznin me automjetin tjetër, konkretisht vëllezërit Mërgim dhe Edison Lazri, si dhe Kadrie Markeçi.

Kjo e fundit dhe Firuze Istrefi janë jashtë rrezikut për jetën në Spitalin Rajonal të Peshkopisë, ndërsa 2 të plagosurit e tjerë, vëllezërit Lazri që ishin në Mercedesin me targa angleze, janë dërguar në Spitalin e Traumës.

Deri në këtë fazë të hetimit, dyshimet janë se shkak është bërë prerja e rrugës nga automjeti i viktimave, megjithatë policia nuk ka ende një përgjigje zyrtare rreth shkakut të këtij aksidenti.

