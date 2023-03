3-vjeçarja me sëmundje të rrallë, nëna apelon për ndihmë: Lutje shqiptarëve për ta çuar jashtë shtetit, është shumë rëndë

21:15 10/03/2023

Malvina Dani është vetëm 3 vjeç dhe po shuhet dita ditës. Vogëlushja nga Lezha vuan nga një sëmundje e rrallë autoimune dhe ka nevojë urgjente për trajtim jashtë vendit. Prindërit e saj janë në gjendje të mjerueshme dhe nuk kanë asnjë mundësi për trajtimin e vajzës. Trajtimi i Malvinës kushton 20.000 € dhe duhet bërë jashtë vendit.

“Stop” dhe “Fundjavë Ndryshe” bëjnë apel për të ndihmuar 3-vjeçaren të jetojë dhe kanë hapur edhe një “gofoundme” për të mbledhur kontribute për këtë rast.

Nëna e fëmijës: Kam Malvinën 3 vjeçe, ju lutem gjithë shqiptarëve që ta vënë dorën në zemër sepse ka 1 vit me këtë lloj sëmundje. 1 herë në çdo javë, 1 herë në 3-4 ditë i bjen lëkura e gjitha në tokë. Ose i djeg trupit, ose ka djegje, ose nuk mundesh ta lash, ose nuk mundet të flejë. Domethënë, vuajtjen e saj po e vuajmë dyfish. Jam që 1 vit. Do ju isha i bjen lëkura e gjitha në tokë me sa mundësi të ketë për ta çuar Malvinën jashtë shtetit për ta shëruar për ta bërë si të gjithë fëmijët e tjerë sepse është shumë në gjendje të rëndë, nuk është mirë./tvklan.al