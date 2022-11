300 mijë m2 asfaltim dhe sistemim rrugësh

19:44 05/11/2022

Veliaj: Askujt nuk do i prek më këmba në baltë

Puna për rikonstruksionin e rrugicave në brendësi të lagjeve po vijon. “Ramazan Kasa”, afër shkollës “Hasan Vogli” në Njësinë 9, është aksi më i fundit i asfaltuar dhe i ndriçuar, punimet e të cilit u inspektuan gjatë natës nga kryebashkiaku Erion Veliaj.

“Është shumë e rëndësishme që, tani që bëjmë edhe infrastrukturën dhe që nuk i prek këmba askujt në baltë në të gjithë këtë mëhallë, të kompletojmë edhe pjesët në brendësi të pallateve. Kemi pasur ndërtesa të vjetra, ndërtesa që kanë qenë të amortizuara, janë bërë edhe dy pallate, tashmë duhet që të kujdesen administratorët. Pra, nëse Bashkia paguan gjysmën për kafazin e ashensorit, për instalimet, për veshjen me kapotë, duhet ta mirëmbajmë.”

Bashkia pritet të investojë, në 300 mijë metra katrorë asfaltim dhe sistemim rrugësh.

“Do të thotë se do të futemi në të gjitha xhepat pallateve, në të gjitha rrugicat. Sigurisht, po punojmë në disa shtresa: punon Ujësjellësi, OSHEE dhe pastaj, bashkia për t’i sistemuar këto. Një Tiranë që rritet, një Tiranë që do internet çdo ditë, do më shumë punë përditë, do 20 kë ose një rrymë tjetër që e përballon fluksin e ndërtimeve në Tiranë dhe unë besoj shumë fort se, nëse edhe komuniteti e kupton këtë, është bashkëpunues, dhe kemi mundësi t’i mirëmbajmë, atëherë edhe vendi do të bëhet tërheqës”

Veliaj tha se në datën 13 Nëntor përfundon gara për të gjitha kompanitë që do merren me asfaltimin dhe ndërhyrjet e planifikuara në çdo njësi të Tiranës.

