300 milionë dollarë për Lionel Messi

17:40 12/01/2023

Klubi arab Al Hilal po përgatit ofertën

Pas Cristiano Ronaldos, objektivi i radhës i ekipeve të kampionatit të Arabisë Saudite, është Leo Messi. Synimi i shtetit saudit është të hapet me botën, të rrisë turizmin dhe këtë po përpiqen ta bëjnë përmes sportit. Basti i tij i fundit, futbolli. Synimi kryesor është të presë Kupën e Botës 2030 me një ofertë të përbashkët me Egjiptin dhe Greqinë. Por më parë, ata duhet të rrisin shikueshmërinë e ligës.

Në Arabinë Saudite po shtohen zërat se klubi Al Hilal Saudi, rivali më i madh i Al-Nassr, do të ishte i gatshëm të bënte një ofertë jo më pak se 300 milionë dollarë në vit për argjentinasin. Një shumë e vështirë për t’u refuzuar, megjithëse mbetet për t’u parë nëse futbollisti do të pranonte të transferohej në një vend me zakone kaq të ndryshme dhe një klimë kaq komplekse.

Sipas të përditshmes katalanase El Mundo Deportivo. Arabët duan që Messi dhe Ronaldo të gjenerojnë një rivalitet të ndjekur në mbarë botën. Për këtë shteti saudit do të kryente një pjesë të madhe të investimit. Ashtu si në rastin e Cristianos, agjencitë shtetërore do ta ndihmonin klubin Al-Hilalin me një shumë të madhe parash në formë sponsorizmi, në mënyrë që të afrojë kampionin e botës.

Marrëdhënia e Messit me Sauditët nuk është sekret. Kapiteni i Argjentinës është aktualisht një ambasador i turizmit. Arabia Saudite është e vendosur, dëshiron Messin në ligën e saj. Oferta do të vijë. Topi më pas do të jetë në fushën e argjentinasit.

