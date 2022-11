31 lojtarë për miqësoren me Shqipërinë, Italia nis grumbullimin e kombëtares

23:05 11/11/2022

Ndeshja me Shqipërinë do të jetë e veçantë për kombëtaren italiane pasi do të jetë miqësorja me numrin 400 në historinë e kombëtares ‘azurre’. Gjithashtu historik është edhe fakti se kombëtarja italiane luan për herë të parë në kryeqytetin shqiptar.

Italia nuk është kualifikuar për në Botëror dhe miqësoret do t’i shërbejnë për kualifikueset e europianit, por edhe në sfidat e Nations League Final Four, ku do të jenë kundër Kroacisë, Spanjës dhe Holandës.

Trajneri Roberto Mancini ka thirrur 31 lojtarë. Grumbullohen për herë të parë disa futbollistë. Simone Pafundi, sulmues i Udineses, mesfushori i Juventusit Nicolò Fagioli dhe Fabio Miretti.

Federico Chiesa rikthehet pas një viti. Italia dhe Shqipëria janë takuar vetëm 3 herë deri më tani. Ndeshja e parë mes dy kombëtareve daton në vitin 2014, miqësore në Genova e fituar nga Italia 1-0.

Më pas dy garat për kualifikueset e Botërorit 2018. Sukses i dyfishtë për Italinë në Palermo dhe Shkodër. Në të gjitha përballjet me Italinë, Shqipëria është drejtuar nga një trajner i këtij vendi, dy ndeshje De Biasi dhe një Panucci.

Tv Klan