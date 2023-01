31 vjet FRESSH, Veliaj: Është moment reflektimi

Shpërndaje







13:03 15/01/2023

Kryebashkiaku: Festojmë me të rinjtë që po e bëjnë Shqipërinë më të mirë

Nën tingujt e muzikës moderne në Pallatin e Kongreseve i gjeti 31-vjetori të rinjtë e FRESSH dhe Partinë Socialiste.

Përveçse festë, për kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj, ky duhet të jetë dhe një moment reflektimi.

“31 vjet nuk janë pak. 31 vjet kush ka themeluar FRESSH-in e ka filluar me atë plakun, me Saliun në vitet kur ishte një sistem represiv ndaj atyre që quheshin të majtë. Imagjinoni pas 31 viteve për ata që janë themeluesit e FRESSH-it këtu me ne sot, është akoma Saliu”.

Teksa renditi punët e mira të bëra në qytet, Veliaj kërkoi të bëhej diferenca nga kundërshtarët politikë.

“Ne jemi duke folur sot për një industri të re, që është ajo e kodimit. Ata janë duke folur akoma për asfaltin e rrugëve. Sot jemi duke folur për kripto, për blockchain, për inteligjencë artificiale, ata janë akoma te ’97-‘98”.

Sa i përket 14 Majit, Veliaj është i bindur se PS do triumfojë në Qarkun e Tiranës.

“A jeni gati që të fitojmë Rrogozhinën? A jeni gati që të fitojmë Vorën? A jeni gati që të fitojmë Kavajën? A jeni gati që të fitojmë Kamzën? A jeni gati që të vazhdojmë, të punojmë dhe t’i shërbejmë Tironës?”

Në këtë organizim morën pjesë ministra dhe kryeparlamentarja Lindita Nikolla.

Klan News