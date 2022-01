32-vjeçari plagos të dashurën në Durrës

Shpërndaje







15:58 03/01/2022

Ngjarja ndodhi në dhomën e një hoteli

Një 32-vjeçar i sapo kthyer nga Spanja, ka plagosur të dashurën e tij 23-vjeçare në një dhomë hoteli përgjatë autostradës Tiranë- Durrës.

Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm, teksa i riu me inicialet F. D ka qëlluar me pistoletë 23-vjeçaren, me incialet E. K duke plagosur në shpatull.

Burime nga policia bëjnë të ditur se vajza kur është marrë në pyetje ka deklaruar se 32-vjeçari ka qenë në gjendje të dehur dhe e ka qëlluar atë në mënyrë aksidentale, por gjithsesi pritet që të konfirmohet zyrtarisht pas hetimeve që po kryhen nga ekspertet e policisë.

Menjëherë pas plagosjes, i riu është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia është njoftuar nga punonjësit e hotelit të cilët po ashtu janë marrë në pyetje lidhur me këtë ngjarje.

Tv Klan