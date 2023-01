32-vjeçarja hodhi foshnjen në lumë, mjeku i spitalit të Shkodrës: Kërkoi ta çonte në Shtëpinë e Fëmijës, por më pas refuzoi

17:15 07/01/2023

Shefi i Shërbimit Obstetrik Gjinekologjik në spitalin e Shkodrës, Senad Halluni, ka dhënë detaje për lindjen e 32-vjeçares Orjana Gremi, e cila e hodhi foshnjen në lumin Kir, duke i marrë atij jetën.

Në një prononcim për gazetarët, Halluni tregon se e reja shkoi për të lindur në datë 30 dhjetor. Ai thotë se ishte lindja e parë për Gremin dhe se kreu lindje normale. Sipas tij, ajo refuzoi regjistrimin e atësisë së fëmijës dhe kërkoi dorëzimin e tij në Shtëpinë e Foshnjes.

“Zonja ka ardhur me datë 30 e shtruar, ka qenë lindja e parë, e cila ka rezultuar me një lindje normale, mashkull 3 kg 250 gr me datë 30 në orën 11:40. Pastaj zonja ka refuzuar dhe ka shprehur dëshirën që të fillojnë procedurat për ta dorëzuar në shtëpinë e foshnjes 0-6 vjeç. Duke qene se ka qenë data 31 Dhjetor ne kemi njoftuar Drejtorinë e Shtëpisë së Foshnjes për të filluar procedurat për regjistrimin atje. Në këtë moment sipas protokollit futet në ndjekje të afërt nga psikologia që është e korporuar në shërbimin tonë, e cila ka kryer të gjithë procedurën standarde që është për këtë proces. Një vlerësim të gjendjes psikologjike, sociale të zonjës e cila është e dokumentuar në kartelën klinike”, tha mes të tjerash mjeku.

Megjithatë, më pas ajo ndryshoi mendje dhe e mori vetë fëmijën. Sipas mjekut, ajo nuk ka shfaqur probleme të shëndetit mendor. Mësohet se 32-vjeçarja punonte në një ndërmarrje këpucësh në Shkodër. Halluni po ashtu tregon se në spital 32-vjeçaren kanë ardhur për ta vizituar disa shoqe që i kanë sjellë edhe dhurata.

“Me datë 31 dhe 1 fatmirësisht unë kam qene vetë mjek në shërbim 24 orësh dhe me sa kemi mundur të festojmë për vete jemi munduar edhe për zonjën dhe kush ka qenë në maternitet. Zonja ka punuar në një ndërmarrje të këpucëve në Shkodër dhe kanë ardhur disa shoqe të saj për ta parë, kanë sjellë rroba, dhurata bashkë me personelin. Me datë 1,2,3, ka qenë pushim dhe me datë 4 kanë filluar procedurat të transferuar në Shtëpinë e Foshnjes. Më datë 4 zonja ka refuzuar për ta dërguar fëmijën në Shtëpinë e Foshnjes dhe sipas protokollit që kemi ajo ka nënshkruar një deklaratë që unë marr përsipër marrjen e fëmijës në gjendje normale dhe në kushtet e një vlerësimi të bërë nga psikologia që ka qenë në normalitet, në rrjedhshmëri logjike, koherencë mendimesh. Është dorëzuar fëmija tek zonja, ka dalë nga materniteti dhe që në këtë moment shërbimi jonë nga ana mjekësore nuk ka kontakt me tutje. Pastaj vetëm kur e morëm vesh mbrëmë që zonja kishte kryer një akt të tillë, jemi ndjerë të mërzitur, megjithatë kjo është historia sa i përket maternitetit.”/tvklan.al