35 deputetë të PD nuk shkuan në Kuvend, Berisha: Kam besim se shumica do i bashkohen partisë

17:31 03/05/2022

35 deputetë demokratë nuk morën pjesë në Kuvendin e Partisë Demokratike të 30 Prillit, të cilët refuzuan që të shkonin.

Por ish-Kryeministri Sali Berisha shprehet i bindur se shumica prej tyre do t’i bashkohen Partisë Demokratike.

Në një konferencë shtypi nga selia blu, Berisha tha se pjesa më e madh e atyre deputetëve që nuk morën pjesë në Kuvendin e 30 Prillit, do të bashkohen me PD-në.

“Kam besim se deputetët e PD do i bashkohen shumicës. Nuk mund të them se çdonjëri prej tyre, por në tërësi shpreh bindjen se pas Kuvendit edhe shumica dërrmuese e tyre do t’i bashkohen Partisë Demokratike. Ata që pretendojnë po pse nuk u shty Kuvendi? Nuk pranonte shumica ta shtynte. Edhe pakica nuk pranonte ta shtynte. Ajo u bashkua, ajo votoi. Ajo përbën një korpus prej 40mijë anëtarësh që votoi”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al